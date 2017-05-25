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Koç ailesi, holdingde hisse satacak
Koç ailesi, holdingde hisse satacak

Bazı Koç ailesi üyeleri ile birlikte sahibi olunan toplam 391 milyon 19 bin 30 adetlik Koç Holding AŞ paylarının 107 milyon adetlik kısmının hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı için Citigroup Global Markets Limited ile sözleşme imzalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bazı Koç ailesi üyelerinin Koç Holding AŞ'deki 107 milyon adetlik hissesinin yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı için Citigroup Global Markets Limited ile sözleşme imzalandı.

Koç Holding AŞ ile ilgili olarak Mustafa Rahmi Koç tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, bazı Koç ailesi üyeleri ile birlikte sahibi oldukları toplam 391 milyon 19 bin 30 adet (yüzde 15,42) Koç Holding AŞ paylarının 107 milyon adetlik kısmının (yüzde 4,22) hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı için Citigroup Global Markets Limited ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Satışın gerçekleşmesi halinde Koç Holding AŞ'de doğrudan sermaye payımızın yüzde 11,67, Koç ailesi ve Koç ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin payının yüzde 64,76 olması, Koç Holding AŞ'nin halka açıklık oranının ise yüzde 26,46’ya yükselmesi beklenmektedir." denildi.

Satış fiyatının, hızlandırılmış talep toplama sürecinden sonra kamuya duyurulacağı ve satış işleminin borsa dışında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylarını satışa sunan ortaklar olarak, belli istisnalar hariç, sözleşme tarihinden itibaren kapanışı takip eden 180 gün süre ile başka Koç Holding AŞ payı satmama taahhüdü verilmiştir. Sözleşme kapsamında şahsımın (Mustafa Rahmi Koç) 35 milyon 500 bin TL nominal değerli (yüzde 1,40), Suna Kıraç'ın 35 milyon 500 bin TL (yüzde 1,40), M. Ömer Koç’un 12 milyon TL (yüzde 0,47), Y. Ali Koç’un 12 milyon TL (yüzde 0,47) ve Mustafa V. Koç varislerinin (Caroline N. Koç) 12 milyon TL (yüzde 0,47) nominal değerli paylarının satışı için yetkilendirme yapılmış olup, satış gerçekleşirse şahsıma ait payların 76 milyon 785 bin TL (yüzde 3,03), Suna Kıraç’a ait payların 91 milyon 790 bin 523 TL (yüzde 3,62), M. Ömer Koç’a ait payların 18 milyon 647 bin 977 TL (yüzde 0,74), Y. Ali Koç'a ait payların 35 milyon 274 bin 112 TL (yüzde 1,39) ve Mustafa V. Koç varislerine ait payların 73 milyon 521 bin 417 TL nominal değerli (yüzde 2,90) olması beklenmektedir."



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