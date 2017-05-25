Koç ailesi, holdingde hisse satacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bazı Koç ailesi üyelerinin Koç Holding AŞ'deki 107 milyon adetlik hissesinin yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı için Citigroup Global Markets Limited ile sözleşme imzalandı.
Koç Holding AŞ ile ilgili olarak Mustafa Rahmi Koç tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, bazı Koç ailesi üyeleri ile birlikte sahibi oldukları toplam 391 milyon 19 bin 30 adet (yüzde 15,42) Koç Holding AŞ paylarının 107 milyon adetlik kısmının (yüzde 4,22) hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı için Citigroup Global Markets Limited ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Satışın gerçekleşmesi halinde Koç Holding AŞ'de doğrudan sermaye payımızın yüzde 11,67, Koç ailesi ve Koç ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin payının yüzde 64,76 olması, Koç Holding AŞ'nin halka açıklık oranının ise yüzde 26,46’ya yükselmesi beklenmektedir." denildi.
Satış fiyatının, hızlandırılmış talep toplama sürecinden sonra kamuya duyurulacağı ve satış işleminin borsa dışında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Paylarını satışa sunan ortaklar olarak, belli istisnalar hariç, sözleşme tarihinden itibaren kapanışı takip eden 180 gün süre ile başka Koç Holding AŞ payı satmama taahhüdü verilmiştir. Sözleşme kapsamında şahsımın (Mustafa Rahmi Koç) 35 milyon 500 bin TL nominal değerli (yüzde 1,40), Suna Kıraç'ın 35 milyon 500 bin TL (yüzde 1,40), M. Ömer Koç’un 12 milyon TL (yüzde 0,47), Y. Ali Koç’un 12 milyon TL (yüzde 0,47) ve Mustafa V. Koç varislerinin (Caroline N. Koç) 12 milyon TL (yüzde 0,47) nominal değerli paylarının satışı için yetkilendirme yapılmış olup, satış gerçekleşirse şahsıma ait payların 76 milyon 785 bin TL (yüzde 3,03), Suna Kıraç’a ait payların 91 milyon 790 bin 523 TL (yüzde 3,62), M. Ömer Koç’a ait payların 18 milyon 647 bin 977 TL (yüzde 0,74), Y. Ali Koç'a ait payların 35 milyon 274 bin 112 TL (yüzde 1,39) ve Mustafa V. Koç varislerine ait payların 73 milyon 521 bin 417 TL nominal değerli (yüzde 2,90) olması beklenmektedir."
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, 221 kişinin yargılandığı davanın dördüncü celsesi eski Kurmay Albay Fırat Alakuş'un savunmasının alınmasıyla başladı
Pakistan ‘ın En Üst Komutanı, ilişkileri güçlendirmek için, Türkiye’yi ziyaret ediyor
Türk Edebiyat tarihinde Baki'den sonra ikinci Sultanu'ş Şuara unvanına sahip olan "Üstat" Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 34. yılında farklı etkinliklerle anılıyor
Bazı Koç ailesi üyeleri ile birlikte sahibi olunan toplam 391 milyon 19 bin 30 adetlik Koç Holding AŞ paylarının 107 milyon adetlik kısmının hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı için Citigroup Global Markets Limited ile sözleşme imzalandı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Özbekistan Turizm Acentaları Birliği arasında iş birliği protokolleri imzalandı
Türkiye genelinde, 12 bin 965 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katılımıyla, 6 bin 238 hassas noktada "Türkiye Güven Huzur-6" operasyonu gerçekleştiriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.15'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti
Federal Meclis Başkan Vekili Roth ve beraberindeki milletvekili heyetinin Türkiye ziyaretine olumsuz cevap verildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı
"2017 Afet Risk Azaltma Küresel Platformu" Meksika'nın Cancun kentinde başladı
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında FETÖ şüphelilerinin ve kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın da olduğu 5 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel seyahatinin ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun belirleneceğini belirterek, "MYK'yı belirledikten sonra da bakan arkadaşlarımızdan yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritasını isteyeceğim" dedi
Uzun yıllar Dünya Bülteni Sitemizin yayın yönetmenliğini yapan ve dün Hakkın Rahmetine kavuşan gazeteci yazar Akif Emre, Fatih Camii’nde düzenlenen törenin ardından Edirnekapı'da rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu kabristanda dualarla defnedildi
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Durugöl Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında hayata geçireceği 130 milyon lira maliyetindeki "Melet Park Projesi" için çalışmalara başladı
Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde uygulanacak olan pide fiyatı ülke genelinde azami 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacak
TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faizi bir sömürü aracı olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan, Cizre ve Yüksekova'nın da il olacağını açıkladı.