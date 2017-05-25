Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Yemen'in 19 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana 38 bin 300'den fazla kolera vakası tespit edildi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 398'e ulaştı.
Açıklamada, Yemen halkının üçte ikisinin temiz içme suyu bulamadığı, bu yüzden salgının hızla yayılmaya devam ettiği aktarıldı.
Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
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