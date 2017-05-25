10:24, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Hulusi Akar'a Pakistanlı mevkidaşından ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmood Hayat, Genel Kurmay Başkanı General Hulusi Akar’ın davetlisi olarak 23-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Türkiye’de bulunuyor.



Orgneral Hulusi Akar, Pakistan Genel Kurmay Başkanı Zubair Mahmood Hayat’ı Genel Kurmay Başkanlığı Karargahın’da ağırladı. Konuk Genel Kurmay Başkan,ı Genel Kurmay Karargahında askeri tören ile karşılnadı. Her iki Genel Kurmay başkanları da birer konuşma yaptılar. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile düzeyinde ,jeo-startejik durum ile güvenlik sorunlarına vurgu yapıldı. Her İki taraf da, iki kardeş ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin arttırılması konusunda anlaşmaya vardı.



Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Pakistan- Türkiye arasındaki savunma işbirliğine verdiği üstün hizmetlerden dolayı konuk Genel Kurmay Başkanı Zubair Mahmood Hayat’a görkemli bir tören ile “Liyakat Nişanı” verdi.



Konuk Genel Kurmay Başkanı aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nu ziyaret etti.



Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’a saygılarını ifade etmek amacıyla, Konuk Genel Kurmay Başkanı Anıtkabir’I ziyaret etti ve Atatürk’ün mozalesine çelenk bıraktı.





