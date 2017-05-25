10:30, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Ekvador'da Moreno dönemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ekvador'da Devlet Başkanı seçilen Lenin Moreno, Ulusal Mecliste yapılan törenle Rafael Correa'dan görevini devralarak ülkenin yeni lideri oldu.

Moreno, başkent Quito'daki meclis binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm Ekvadorluların başkanı olduğunu ve hiç kimsenin geride kalmaması için çalışacağını söyledi.

Başkanlığı döneminde 325 bin yeni ev yapılacağını ve bunların 191 bininin ücretsiz dağıtılacağını anlatan Moreno, ülkesindeki çocukların yetersiz beslenme sorununa da çözüm bulacağını ve uyuşturucu ile mücadele konusunda gerekirse olağanüstü hal ilan edebileceğini kaydetti.

Moreno, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in de katıldığı törende ayrıca, Kolombiya hükümeti ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki görüşmeleri desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Lenin Moreno, görevi devralmadan önce 9 Mayıs'ta Kolombiya'yı ziyaret etmişti.

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ TEK DEVLET BAŞKANI

Ekvador'da, iktidardaki Alianza PAIS hareketinin adayı olan Lenin Moreno devlet başkanı seçimlerini ikinci turda yüzde 51,16 ile muhalefetteki liberal CREO hareketinin adayı Guillermo Lasso'ya karşı kazanmıştı.

Rafael Correa'nın 2007-2013 yıllarında başkan yardımcılığını yapan Moreno, 1998'de silahlı soyguncuların saldırısına uğramış ve yürüme yetisini kaybetmişti. Doktorlarının dahi durumundan ümidini kestiği Moreno, "kahkaha terapisi" ile yatağa mahkum olmaktan kurtulmuş ve tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmeye başlamıştı.

Devlet Başkan Yardımcılığı görevi süresince engelliler için yaptıklarından dolayı 2012 yılında Nobel ödülü kazanan Moreno, dünyada tekerlekli sandalyedeki tek devlet başkanı olarak gösteriliyor.