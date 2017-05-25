Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:52, 25 Mayıs 2017 Perşembe
Güncel
10:42, 25 Mayıs 2017 Perşembe

  • Paylaş
Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor | VİDEO
Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor | VİDEO

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, 221 kişinin yargılandığı davanın dördüncü celsesi eski Kurmay Albay Fırat Alakuş'un savunmasının alınmasıyla başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın dördüncü celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Davanın dördüncü günü sanıklardan eski Kurmay Albay Fırat Alakuş'un savunmasının alınmasıyla başladı.

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde, Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri, TOMA ve zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi alındı. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletildi.

Duruşmada dün, sanıklardan Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Bilal Akyüz, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Kuvvet Geliştirme ve Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha, eski 28. Mekanize Piyade Tugayı İkinci Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ertuğrul Terzi savunma yapmıştı.

İlk celsede ise eski YAŞ üyesi Akın Öztürk ile eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin ifade vermişti. 

 

 



İlgili Konular FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor VİDEO
Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor | VİDEO

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, 221 kişinin yargılandığı davanın dördüncü celsesi eski Kurmay Albay Fırat Alakuş'un savunmasının alınmasıyla başladı
Hulusi Akar'a Pakistanlı mevkidaşından ziyaret
Hulusi Akar'a Pakistanlı mevkidaşından ziyaret

Pakistan ‘ın En Üst Komutanı, ilişkileri güçlendirmek için, Türkiye’yi ziyaret ediyor
Necip Fazıl vefatının 34 yılında anılıyor
Necip Fazıl vefatının 34. yılında anılıyor

Türk Edebiyat tarihinde Baki'den sonra ikinci Sultanu'ş Şuara unvanına sahip olan "Üstat" Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 34. yılında farklı etkinliklerle anılıyor
Koç ailesi holdingde hisse satacak
Koç ailesi, holdingde hisse satacak

Bazı Koç ailesi üyeleri ile birlikte sahibi olunan toplam 391 milyon 19 bin 30 adetlik Koç Holding AŞ paylarının 107 milyon adetlik kısmının hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı için Citigroup Global Markets Limited ile sözleşme imzalandı
Türkiye-Özbekistan turizm alanında iş birliği protokolleri imzalandı
Türkiye-Özbekistan turizm alanında iş birliği protokolleri imzalandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Özbekistan Turizm Acentaları Birliği arasında iş birliği protokolleri imzalandı
81 İlde eş zamanlı 'Güven Huzur-6' operasyonu
81 İlde eş zamanlı 'Güven Huzur-6' operasyonu

Türkiye genelinde, 12 bin 965 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katılımıyla, 6 bin 238 hassas noktada "Türkiye Güven Huzur-6" operasyonu gerçekleştiriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.15'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti
Alman milletvekillerinin Türkiye ziyareti iptal
Alman milletvekillerinin Türkiye ziyareti iptal

Federal Meclis Başkan Vekili Roth ve beraberindeki milletvekili heyetinin Türkiye ziyaretine olumsuz cevap verildi
Şırnak'taki PKK operasyonunda 1 polis şehit 2 polis yaralı
Şırnak'taki PKK operasyonunda 1 polis şehit, 2 polis yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı
Afet Risk Azaltma Küresel Platformu' Meksika'da başladı
'Afet Risk Azaltma Küresel Platformu' Meksika'da başladı

"2017 Afet Risk Azaltma Küresel Platformu" Meksika'nın Cancun kentinde başladı
Nokta dergisi yöneticisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Nokta dergisi yöneticisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında FETÖ şüphelilerinin ve kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın da olduğu 5 kişi yakalandı
Erdoğan AK Parti MYK Brüksel seyahati sonrası belirlenecek
Erdoğan: AK Parti MYK Brüksel seyahati sonrası belirlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel seyahatinin ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun belirleneceğini belirterek, "MYK'yı belirledikten sonra da bakan arkadaşlarımızdan yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritasını isteyeceğim" dedi
Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı FOTO-VİDEO
Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı | FOTO-VİDEO

Uzun yıllar Dünya Bülteni Sitemizin yayın yönetmenliğini yapan ve dün Hakkın Rahmetine kavuşan gazeteci yazar Akif Emre, Fatih Camii’nde düzenlenen törenin ardından Edirnekapı'da rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu kabristanda dualarla defnedildi
32 yıllık çöplük yaşam alanı oluyor
32 yıllık çöplük, yaşam alanı oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Durugöl Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında hayata geçireceği 130 milyon lira maliyetindeki "Melet Park Projesi" için çalışmalara başladı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde uygulanacak olan pide fiyatı ülke genelinde azami 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacak
Erdoğan Şırnak Cizre'ye Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek
Erdoğan: Şırnak Cizre'ye, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek

TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faizi bir sömürü aracı olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan, Cizre ve Yüksekova'nın da il olacağını açıkladı.

Haberler

Nokta dergisi yöneticisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Nokta dergisi yöneticisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iki bakanlıkta FETÖ operasyonu
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Koza-İpek'teki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama
Koza-İpek'teki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama

Afyon merkezli 16 ildeki FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama
Afyon merkezli 16 ildeki FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama

FETÖ'cü başyaver Ali Yazıcı hakim karşısında
FETÖ'cü başyaver Ali Yazıcı hakim karşısında

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 144 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon 144 gözaltı kararı

Akın Öztürk ilk kez hakim karşısına çıktı | VİDEO
Akın Öztürk ilk kez hakim karşısına çıktı VİDEO

Fahri Kasırga'nın alıkonulmasıyla ilgili davada ara karar
Fahri Kasırga'nın alıkonulmasıyla ilgili davada ara karar






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 