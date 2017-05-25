10:41, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Brezilya lideri Temer askeri göreve çağırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Devlet Başkanı Michel Temer'e karşı düzenlenen protestolarda çıkan olaylar sonrası ordu kamu düzenini sağlamak üzere göreve çağrıldı.

Gösterilerde bazı bakanlık binalarının işgal edilip, yağmalamasının ardından Başkan Temer'in, kamu düzenini sağlanmak üzere ordu birliklerini 31 Mayıs'a kadar başkentte görevlendirdiği açıklandı.

Sendikaların, Temer'in sosyal güvenlik reformlarını protesto etmek amacıyla düzenlediği gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalarda 49 kişi yaralanırken, 7 kişi tutuklandı.

Başkentteki protestoda şiddet eylemleri, yüzleri maskeli bir grubun, askeri polisin Ulusal Kongre ve Başkanlık Sarayı’na yakın bir bölgede kurduğu barikata saldırmasıyla başladı. Askeri polisin protestoculara biber gazıyla karşılık vermesi üzerine şiddet olayları tırmandı ve protestocular bakanlık binalarına saldırdı.

Protestocuların Maliye Bakanlığını işgal etmeye çalışması üzerine bakanlık yaklaşık 400 güvenlik görevlisi tarafından koruma altına alındı. Sayıları giderek artan protestocular bölgedeki seyyar tuvaletleri ateşe vererek otobüs duraklarını tahrip etti.

Tarım Bakanlığı binasını işgal eden protestocular zemin kattaki konferans salonunu ateşe verdi. Bakanlık çalışanları polis kuvvetlerinin yardımıyla binadan çıkabildi.

Protestocular Sağlık Bakanlığı ve Planlama Bakanlığı etrafında da yangınlar çıkartırken, Planlama Bakanlığını işgal eden grup binanın giriş katındaki kanepeleri dışarıya çıkartarak yaktı.

Kültür Bakanlığı binasını işgal eden protestocu grup ise binadaki bilgisayarları ve dokümanları binadan dışarıya attı. Protestocular Maden ve Enerji Bakanlığı ile Turizm Bakanlığını da yağmaladı.

Çatışmaların büyümesinin ardından Başkanlık Sarayı’nın güvenliği güçlendirilirken, bakanlıkların kapatılmasına ve kamu çalışanlarının tahliye edilmesine karar verildi.

Temer'in kamu düzeninin sağlanması için ordu birliklerine görev verildiğini duyurulmasıyla birlikte protestocular dağılmaya başladı.

Savunma Bakanı Raul Jungmann Kara Kuvvetlerinden bin 300 ve Deniz Kuvvetlerinden 200 olmak üzere toplam bin 500 askerin güvenliği sağlayacağını duyurdu. Ordu birlikleri çarşamba gece saatlerinden itibaren sokaklarda askeri polisin yerini almaya başladı.

"SİLAHLI KUVVETLER'İN DEĞİL, ULUSAL GÜVENLİK GÜCÜNÜN KULLANILMASINI İSTEDİM"

Savunma Bakanı Raul Jungmann, Başkan Temer'in Silahlı Kuvvetlere yetki verilmesine ilişkin kararının meclis başkanından gelen bir talep üzerine alındığını söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia ise yaptığı açıklamada, Başkan Temer'den güvenliği sağlamak üzere Silahlı Kuvvetler’n değil, Ulusal Güvenlik Gücünün kullanılmasını istediğini belirtti.

Güvenlik tedbirinin 31 Mayıs'a kadar uzatılmasını aşırı bir tedbir olduğunu vurgulayan Maia, “Savunma Bakanı, kamuoyuna yaptığı açıklamada, kararın benim isteğim doğrultusunda alındığını söyledi. Bu doğru değil. Başkan, güvenlik danışmanlarının tavsiyesi doğrultusunda, meclis onayı olmadan kendi iradesiyle bu kararı alabilir. Umarım Savunma Bakanı bu hususu düzeltir." dedi.

Ulusal Güvenlik Gücü, polislerin grevde olduğu eyaletlerde geçici görev yapmak, hapishane isyanlarına acil müdahale etmek ve suç örgütleriyle mücadele için Adalet Bakanlığı bünyesinde 2004 yılında kurulmuştu.

Başkent Federal Bölge Valisi Rodrigo Rollemberg, çarşamba akşamı yayınladığı açıklamada, Temer'in başkentte düzeni sağlamak için Silahlı Kuvvetleri göreve çağırma kararına şaşırdığını bildirdi.

Şiddetin ve özgürlüklerin kısıtlanmasının çözüm olmayacağını belirten Vali Rolllemberg, anayasaya ve yürürlükteki kanunlara bağlı kalınması çağrısı yaptı.

Rollemberg, ”Başkanlık bugün, Brasilia (başkent) yönetiminin önceden bilgisi veya rızası olmadan ve ilgili yasalarda öngörülen gereklere uymadan aşırı bir tedbiri kabul etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Dokuz sendika federasyonu tarafından organize edilen protestoya 35 bine yakın kişinin katıldığı bildirildi.