Manchester'da yine terör alarmı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Manchester polisi gelen bir ihbar telefonu üzerine Trafford'daki bir okula çıkan bütün yolların kapatıldığını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı vesilesiyle düzenlediği basın toplantısı düzenledi
Manchester polisi gelen bir ihbar telefonu üzerine Trafford'daki bir okula çıkan bütün yolların kapatıldığını duyurdu.
PYD/PKK, ABD'nin DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle verdiği destekten faydalanarak, Rakka'da kalma hazırlıkları yapıyor
Dünya ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturan sanayileşmiş ülkelerin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin bu yılki gündemini, terör ve güvenlik politikaları oluşturacak
Başkent Brasilia'daki gösterilerde bakanlık binalarının işgal edilip, yağmalanmasının ardından Devlet Başkanı Temer, Silahlı Kuvvetleri kamu düzenini sağlamak üzere görevlendirdi
Ekvador'da Devlet Başkanı seçilen Nobel ödüllü Moreno, Ulusal Mecliste gerçekleştirilen törenle Correa'dan görevi devraldı
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 398'e yükseldiğini duyurdu
Brüksel'de Perşembe günü başlayacak NATO zirvesi, ittifakın en önemli ülkesi ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla bugün başlıyor
Başbakan Szydlo, "Polonya, Brüksel elitlerinin çılgınlığına kapılmayacak" dedi
ABD’nin, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nün vurulması sırasında havadaki ve karadaki unsurları korumak üzere beşinci nesil hayalet özelliğine sahip F-22 Raptor uçaklarını kullandığı bildirildi.
Kanada Posta İdaresi, Ramazan ve Kurban Bayramı için özel olarak pul bastı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi
ABD Başkanı Trump’ın daha önce "Cehennem çukuru" ifadesini kullandığı Brüksel’e gelişi binlerce kişi tarafından protesto edildi
Somali'nin Başkenti Mogadişu'daki bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İngiltere'nin başkenti Londra’da terör tehdidinin kritik seviyeye çıkarılması sonrası silahlı askeri personel İngiliz Parlamentosu, Başbakanlık Ofisi ve Buckingham Sarayı’nda nöbet ve devriye görevine başladı
Cumhurbaşkanı Macron, bir terör saldırısı karşısında gerekli önlemleri yarım saat içerisinde alabilecek bir "eylem gücü" kurulmasını kararlaştırdı