12:57, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Manchester'da yine terör alarmı





Manchester polisi gelen bir ihbar telefonu üzerine Trafford'daki bir okula çıkan bütün yolların kapatıldığını duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Manchester polisi gelen bir ihbar telefonu üzerine Trafford'daki bir okula çıkan bütün yolların kapatıldığını duyurdu.

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