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Avrupa
12:57, 25 Mayıs 2017 Perşembe

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Manchester'da yine terör alarmı
Manchester'da yine terör alarmı

Manchester polisi gelen bir ihbar telefonu üzerine Trafford'daki bir okula çıkan bütün yolların kapatıldığını duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manchester polisi gelen bir ihbar telefonu üzerine Trafford'daki bir okula çıkan bütün yolların kapatıldığını duyurdu.



İlgili Konular Manchester Arena İngiltere
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