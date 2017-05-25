12:57, 25 Mayıs 2017 Perşembe

ABD'den yüz bulan PYD'den Rakka'da kalma hazırlıkları





PYD/PKK, ABD'nin DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle verdiği destekten faydalanarak, Rakka'da kalma hazırlıkları yapıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi PYD/PKK, ABD'nin DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle verdiği destekten faydalanarak, Rakka'da kalma hazırlıkları yapıyor. Örgüt, DEAŞ Rakka'dan çıkarıldıktan sonra güvenliği sağlama gerekçesiyle sözde polis teşkilatı ve sivil yönetim konseyi kurdu. PYD/PKK, ABD'nin yoğun hava desteği ve askeri yardımlarıyla DEAŞ'tan aldığı yerlerde, paravan örgütler kurarak kalıcı olmaya çalışıyor. PYD/PKK, ilk olarak yönetimi bölge halkında göstermek için sözde yerel konseyler kuruyor. Örgüt geçen yaz girdiği Fırat Nehri kıyısındaki Münbiç'te bu yöntemi izlemişti. ABD'nin DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra ilçedeki PYD/PKK unsurlarının çekileceği teminatına rağmen, Münbiç'te örgüt tarafından "sivil yönetim" ilan edilmişti. Ardından, ABD'li yetkililer Türk yetkililerle görüşmelerinde silahlı unsurların ilçeden çekildiğini iddia etmişti. Münbiç'te yerleşen PYD/PKK, DEAŞ'ın karargahı Rakka'ya "SDG" adı altında girmek için, Kasım 2016'da operasyonun başladığını duyurdu. Bu süreçte ABD'nin örgüte askeri yardımları hızla artarken, örgüt sivillerden oluşan "Rakka konseyi" kurduğunu duyurdu. PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, konseyin DEAŞ Rakka'dan alındıktan sonra kamu hizmetlerini sağlayacağını iddia ediyor. SÖZDE POLİS TEŞKİLATI Haseke'deki bildirdiğine göre, örgüt, militan ve yönetici kadrosunun tamamına yakınını oluşturduğu SDG'lilere sözde polislik eğitimi vermeye başladı. Geçen hafta Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde 286 SDGli, Rakka’nın kuzeyindeki Mahmudiye köyündeki törenle mezun edildi. Eğitim kampının başında Kandil'den gelen Hasan Dersim isimli terörist bulunuyor. Dersim’in ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyondan aldığı destekle sürdürdüğü eğitim, devam ediyor. Sözde polislik eğitimi, örgütün Rakka'ya kalıcı yerleşme hazırlığı olarak yorumlanıyor. ABD'DEN YENİ ASKERİ SEVKİYAT ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PYD/PKK'ya askeri yardımları sürüyor. Dün akşam saatlerinde, askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 48 tır ve kamyon Irak-Suriye sınırındaki Simelka sınır kapısından geçerek Haseke iline oradan Rakka'nın kuzeyine yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın PYD/PKK'ya silah yardımını başkanlık kararnamesine dönüştürmesinin ardından, görüntülenen üç ayrı sevkiyatta 148 civarında tır ya da kamyon, Simelka sınır kapısından PYD/PKK bölgesine girdi. Yerel kaynaklar, ABD'nin askeri kargo uçakları ve helikopterlerle de örgüte askeri yardım ulaştırabildiğine dikkati çekiyor.

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