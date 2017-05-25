Güncelleme: 13:17, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Stoltenberg'den NATO'nun ana gündemi açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında, ana gündem maddelerinin, uluslararası terörle mücadelede NATO'nun katkısı ve savunma harcamalarının arttırılması bağlamında yük paylaşımı olduğunu söyledi.

Liderler toplantısında NATO'nun uluslararası terörle mücadeleye ilişkin faaliyetlerini düzenleyen bir eylem planını onaylayacaklarına dikkati çeken Stoltenberg, yerel güçlerin eğitilmesinin terörle mücadele bağlamında en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, toplantıda NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona üyeliğinin oylanacağını belirterek, "28 NATO müttefiki de DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona üye. NATO'nun üye olması durumunda terörle mücadeleye ilişkin kararlılığı hakkında güçlü bir mesaj verilecek ve koalisyon içindeki koordinasyon geliştirilecektir." ifadelerini kullandı.

NATO'DA TERÖR İSTİHBARAT BİRİMİ

NATO karargahında özellikle yabancı silahlı savaşçılara ilişkin istihbarat paylaşımını geliştirecek bir terör istihbarat biriminin kurulacağına işaret eden Stoltenberg, aynı zamanda NATO'nun terörle mücadele faaliyetlerini düzenleyecek bir koordinatörün atanacağını söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun "muharip olmayan" operasyonlarla terörle mücadeleye katkıda bulunacağını, bu çerçevede yerel güçlerin eğitimi ile halihazırda DEAŞ ile mücadelede kullanılan erken uyarı sisteminin (AWACS) kapsamının genişletileceğini ifade etti.

Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.