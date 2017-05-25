13:31, 25 Mayıs 2017 Perşembe

OPEC kısıntıyı 9 ay daha uzattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Petrol üretimi kısıntısının uzatılmasının ele alınacağı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 172. Olağan Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantıya, OPEC üyesi 14 ülkenin petrol bakanları katıldı. Toplantıda geçen yılın kasım ayında kararlaştırılan ve bu yılın ocak ayında uygulanmaya başlanan petrol üretim seviyesinin kısılması kararının, 6 aylık uygulama sürecinin ardından tekrar uzatılması bekleniyor.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Halid El-Falih, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bütün üye ülkelerin son 6 aylık süreçte elde edilen verileri değerlendireceğini belirterek, geçen kasım ayında alınan petrol üretiminin azaltılması kararına ilişkin, "Plan şimdi istikrarlı kalmak ve 9 ayı geçip, gözlemlemek." ifadesini kullandı.

El-Falih, mevcut anlaşma uyarınca Libya ve Nijerya'nın kesintilerden muaf tutulmaya devam edeceğini de vurguladı.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene de petrol üretiminin kısıntısının uzatılmasına ilişkin, “Bizim, öngörülen 6, 9 ay veya bir yıl seçeneklerine ilişkin bir sorunumuz yok.” diye konuştu.

OPEC’in geçen yılın kasım ayında gerçekleştirdiği 171. Olağan toplantısında, yıllık petrol üretim seviyesini günlük 1,2 milyon varil, OPEC üyesi olmayan ülkelerin de 600 bin varil düşürme kararı almıştı. Rusya’nın ise günlük 300 bin varil yıllık petrol üretimini azaltma sözü verdiği açıklanmıştı.

Üye ülkeler arasında günlük 486 bin varille en fazla kesintiyi Suudi Arabistan yapmış, uzun yıllar ambargo uygulanan İran’ın ise günlük petrol üretimini 90 bin varil artırmasına izin verilmişti.