13:37, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığı iddiası





Pakistan, Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığını iddia etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan, Keşmir sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) askeri gözlemcilerine Hint askerlerince ateş açıldığını, saldırıda yaralanan olmadığını öne sürdü. Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Azad ve Cammu Keşmir'i ayıran kontrol hattında (Line of Control), sınır ötesi ihlalleri gözlemleyen BM Askeri Gözlem Grubu (UNMOGIP) yetkililerini taşıyan araca Hindistan askerleri ateş açtı. Açıklamada, saldırının düzenlendiği mavi UNMOGIP bayrağı taşıyan aracın, Hırvatistanlı ve Filipinli iki BM gözlemcisini taşıdığı belirtildi. Saldırıdan yara almadan kurtulan gözlemcilerin, güvenli bölgeye sevk edildiği bildirildi.

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