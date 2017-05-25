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14:08, 25 Mayıs 2017 Perşembe

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Çin’den ABD’ye Nanşa adaları tepkisi
Çin’den ABD’ye Nanşa adaları tepkisi
Foto: Arşiv

Çin, ABD donanmasına ait füze destroyerinin Güney Çin Denizi’ndeki Nanşa (Spratly) adalar grubu yakınlarında seyretmesine tepki gösterdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) donanmasına ait iki savaş gemisinin bölgeye intikal ettiğini ve ABD’nin güdümlü füze destroyeri USS Dewey'e "bölgeyi terk etmesi" için uyarıda bulunacağını söyledi.

Pekin yönetiminin, Spratly adaları ve çevresinde tartışmasız bir biçimde egemen olduğunu savunan Rın, ABD’nin söz konusu eylemiyle bölgenin askerileşmesine neden olduğunu, bölgede hava ve deniz unsurları arasında kaza ve çarpışmaya yol açabileceğini dile getirdi.

Rın, Washington yönetiminin hareketine kararlılıkla karşı çıktıklarını, bu durumun sadece ÇHKO’nun kabiliyetlerini artırmasına ve ulusal egemenlik hakkını daha fazla savunmasına neden olacağını kaydetti.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla Güney Çin Denizi'nde bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.



İlgili Konular Nanşa adaları ABD Çin
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