Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:40, 25 Mayıs 2017 Perşembe
Ortadoğu
14:17, 25 Mayıs 2017 Perşembe

  • Paylaş
Musul'un batısında 4 köy DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'un batısında 4 köy DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak'ta Musul'un batısındaki 4 köy ile stratejik öneme sahip bir yol DEAŞ'tan geri alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta Musul'un batısındaki 4 köy ile stratejik öneme sahip bir yolun DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.

Irak ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümete bağlı Haşdi Şabi güçleri, kentin batısındaki Kubbetul Vehbi, Rafiye, Rafiye el-Evvel ve Melihat köylerini DEAŞ'tan kurtardı.

Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ayrıca El-Adnaniye ve Beaç semtlerini birbirine bağlayan stratejik yolda kontrolü sağladığı ifade edildi.

Öte yandan, Irak Federal Polis Gücü'nün de El-Meydan ve El-Faruk bölgelerinde kuşatma altında bulunan 200'den fazla sivili tahliye etmeyi başardığı aktarıldı.

Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'ta batı bölgelerini kurtarma operasyonuna başlamıştı.



İlgili Konular Musul DEAŞ ırak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Sisi'den haber sitelerine erişim engeli
Sisi'den haber sitelerine erişim engeli

Mısır'ın Katar merkezli haber sitesi El-Cezire'nin de aralarında bulunduğu 21 siteyi erişime kapattığı bildirildi
Madagaskar'da İslam hızla yayılıyor
Madagaskar'da İslam hızla yayılıyor

Madagaskar Adası'nda yaşayan Müslümanların toplam nüfusa oranı 7 yılda yüzde 1,1'den yüzde 15'e yükseldi
Musul'un batısında 4 köy DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'un batısında 4 köy DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak'ta Musul'un batısındaki 4 köy ile stratejik öneme sahip bir yol DEAŞ'tan geri alındı
Çin den ABD ye Nanşa adaları tepkisi
Çin’den ABD’ye Nanşa adaları tepkisi

Çin, ABD donanmasına ait füze destroyerinin Güney Çin Denizi’ndeki Nanşa (Spratly) adalar grubu yakınlarında seyretmesine tepki gösterdi
Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığı iddiası
Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığı iddiası

Pakistan, Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığını iddia etti
OPEC kısıntıyı 9 ay daha uzattı
OPEC kısıntıyı 9 ay daha uzattı

OPEC'in 172. Olağan Kongresi'nde Suudi Arabistan Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı El-Falih, "(Petrol üretimi kısıntısı kararı) Plan şimdi istikrarlı kalmak ve 9 ayı geçip, gözlemlemek" dedi
Stoltenberg'den NATO'nun ana gündemi açıklaması
Stoltenberg'den NATO'nun ana gündemi açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı vesilesiyle düzenlediği basın toplantısı düzenledi
Manchester'da yine terör alarmı
Manchester'da yine terör alarmı

Manchester polisi gelen bir ihbar telefonu üzerine Trafford'daki bir okula çıkan bütün yolların kapatıldığını duyurdu.
ABD'den yüz bulan PYD'den Rakka'da kalma hazırlıkları
ABD'den yüz bulan PYD'den Rakka'da kalma hazırlıkları

PYD/PKK, ABD'nin DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle verdiği destekten faydalanarak, Rakka'da kalma hazırlıkları yapıyor
İtalya da tarihi G7 Zirvesi'ne doğru
İtalya’da tarihi G7 Zirvesi'ne doğru

Dünya ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturan sanayileşmiş ülkelerin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin bu yılki gündemini, terör ve güvenlik politikaları oluşturacak
Brezilya lideri Temer askeri göreve çağırdı
Brezilya lideri Temer askeri göreve çağırdı

Başkent Brasilia'daki gösterilerde bakanlık binalarının işgal edilip, yağmalanmasının ardından Devlet Başkanı Temer, Silahlı Kuvvetleri kamu düzenini sağlamak üzere görevlendirdi
Ekvador'da Moreno dönemi
Ekvador'da Moreno dönemi

Ekvador'da Devlet Başkanı seçilen Nobel ödüllü Moreno, Ulusal Mecliste gerçekleştirilen törenle Correa'dan görevi devraldı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 398'e yükseldiğini duyurdu
NATO zirvesi Brüksel'de başlıyor
NATO zirvesi Brüksel'de başlıyor

Brüksel'deki NATO zirvesi, ittifakın en önemli ülkesi ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla bugün başlıyor
Polonya'dan AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri
Polonya'dan AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri

Başbakan Szydlo, "Polonya, Brüksel elitlerinin çılgınlığına kapılmayacak" dedi
ABD Şayrat saldırısında hava üstünlüğünü F-22 ile sağlamış
ABD Şayrat saldırısında hava üstünlüğünü F-22 ile sağlamış

ABD’nin, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nün vurulması sırasında havadaki ve karadaki unsurları korumak üzere beşinci nesil hayalet özelliğine sahip F-22 Raptor uçaklarını kullandığı bildirildi.

Haberler

Musul'da şu ana kadar 700 bin sivil yerinden edildi
Musul'da şu ana kadar 700 bin sivil yerinden edildi

Tarihte bugün: Arap isyanını organize eden ünlü İngiliz casus Lawrence öldü
Tarihte bugün Arap isyanını organize eden ünlü İngiliz casus Lawrence

Musul'da çatışma bölgelerinden kaçış sürüyor
Musul'da çatışma bölgelerinden kaçış sürüyor

Musul'da 630 bin sivil yerlerinden oldu
Musul'da 630 bin sivil yerlerinden oldu

Irak Genelkurmay Başkanından Musul için kritik açıklama
Irak Genelkurmay Başkanından Musul için kritik açıklama

Musul'da okula füze saldırısında 81 kişi öldü
Musul'da okula füze saldırısında 81 kişi öldü

Musul'un kuzeybatısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı
Musul'un kuzeybatısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı

Irak'taki Hristiyanlar ülkeyi terk ediyor
Irak'taki Hristiyanlar ülkeyi terk ediyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 