14:17, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Musul'un batısında 4 köy DEAŞ'tan kurtarıldı





Irak'ta Musul'un batısındaki 4 köy ile stratejik öneme sahip bir yol DEAŞ'tan geri alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ta Musul'un batısındaki 4 köy ile stratejik öneme sahip bir yolun DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi. Irak ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümete bağlı Haşdi Şabi güçleri, kentin batısındaki Kubbetul Vehbi, Rafiye, Rafiye el-Evvel ve Melihat köylerini DEAŞ'tan kurtardı. Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ayrıca El-Adnaniye ve Beaç semtlerini birbirine bağlayan stratejik yolda kontrolü sağladığı ifade edildi. Öte yandan, Irak Federal Polis Gücü'nün de El-Meydan ve El-Faruk bölgelerinde kuşatma altında bulunan 200'den fazla sivili tahliye etmeyi başardığı aktarıldı. Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'ta batı bölgelerini kurtarma operasyonuna başlamıştı.

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