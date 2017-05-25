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Madagaskar'da İslam hızla yayılıyor
Madagaskar'da İslam hızla yayılıyor

Madagaskar Adası'nda yaşayan Müslümanların toplam nüfusa oranı 7 yılda yüzde 1,1'den yüzde 15'e yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Madagaskar Adası'nda yaşayan Müslümanların toplam nüfusa oranı 7 yılda yüzde 1,1'den yüzde 15'e yükseldi.

Resmi kaynaklara göre, yaklaşık 25 milyon kişinin yaşadığı Madagaskar'da Müslümanların nüfusa oranı 2010'da yüzde 1,1 iken bugün yüzde 15'e ulaşmış durumda.

Madagaskar'da yaşayan Jean Jacques Revana (49) da İslam dinini seçenlerden biri. Revena, AA muhabirine, 15 yıl önce Hristiyanlıktan İslamiyet'e nasıl geçtiğini anlattı.

Hristiyan'ken düzenli şekilde Katolik Kilisesi'ne gittiğini belirten Revena, farklı mezheplerdeki kiliselerin de kapısını çaldığını ifade etti.

Merak ederek İslam dinini de araştırmaya başladığını vurgulayan Revena, "İslam'da manevi olduğu kadar sosyal anlamda da birçok güzellik buldum ve kendi kanaatimle Müslüman oldum. Bağlı kalabildiğim tek din İslam." dedi.

Madagaskar İslam Konseyi Başkan Yardımcısı Ebuzer Said Arsene de İslam'ın, Müslümanların sosyal faaliyetleri sayesinde ülkede sessiz bir şekilde yükselişe geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

İslamiyet'in hoşgörü ve iyilik dini olduğuna, asla terör ve şiddetle bağdaştırılamayacağına dikkati çeken Arsene, "İslam fanatizme de nefrete de karşıdır. Aksine biz diğer dinlerle barış içinde birlikte yaşamdan yanayız." dedi.



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