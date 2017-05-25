Başbakan Yıldırım MİT Müsteşarı Fidan ile görüştü

Koç ailesi, holdingde hisse satacak

Bazı Koç ailesi üyeleri ile birlikte sahibi olunan toplam 391 milyon 19 bin 30 adetlik Koç Holding AŞ paylarının 107 milyon adetlik kısmının hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı için Citigroup Global Markets Limited ile sözleşme imzalandı