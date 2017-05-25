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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Wiltcher's Steigenberger Otel'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi 45 dakika sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Erdoğan ile Macron'un görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

 



İlgili Konular macron Erdoğan
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