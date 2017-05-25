İstanbul için pide fiyatı belli oldu

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, ramazanda 350 gram sade pidenin, geçen yılki fiyat olan 1 lira 80 kuruştan satılacağını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İSTESOB'un 5362 sayılı yasa gereği fiyat belirleme yetkisine sahip olduğunu belirtti.
Tarife Komisyonunun ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidede fiyat artışına gerek görmediğini aktaran Yılmaz, sade pide fiyatının İstanbul'da 3. yılda da zamsız bir şekilde 1 lira 80 kuruştan satılacağını kaydetti.
Açıklamada, 350 gram susamlı yumurtalı pidenin 2 lira, 500 gram susamlı yumurtalı pidenin 3 lira, bin gram susamlı yumurtalı pidenin 6 liradan satılacağı duyuruldu.
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İSTESOB Başkanı Yılmaz, ramazanda 350 gram sade pidenin, geçen yılki fiyat olan 1 lira 80 kuruştan satılacağını bildirdi
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