14:53, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Faruk Özlü: Zeytinliklerden vazgeçebiliriz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi tasarısındaki kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarda yatırım yapılmasına izin verilmesini öngören maddeye ilişkin, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile istişare edeceğiz ve ortak bir karar vereceğiz. İlla böyle olsun diye ısrarcı olmayacağım. Çünkü spekülasyona doğru gidiyor. Çıkarabiliriz o maddeyi, sorun değil." dedi.

Üretim Reformu adı altında kamuoyuna sunulan tasarıyla, zeytin ağaçlarının kesilip yerine fabrika yapılması konusunda il valilerine verilen geniş yetkiler ve tasarı kamuoyunda tepki çekmişti.

ZEYTİN SAHALARINA SANAYİ TESİS KURULMAYACAK

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay başkanlığında toplandı.

Komisyon, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını, tali komisyon olarak görüştü.

Toplantıda söz alan milletvekilleri tasarıya ilişkin görüşlerini dile getirirken, muhalefet milletvekilleri, tasarının; "kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilmesi" maddesine yoğun eleştiri getirdi.

Milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren Bakan Özlü, yüksek katma değerli ürünlerin yüksek teknolojili ürünler olduğunu belirterek, "Bu nedenle yüksek teknoloji üretmek durumundayız. Bunu nasıl yaparsınız, ya teknolojiyi transfer edersiniz ya da siz yaparsınız ama transferi de bir yere kadar yaparsınız. Biz teknoloji üretmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Tasarıyı hazırlarken sanayicilerle görüştüklerini, onların taleplerini aldıklarını aktaran Özlü, ilgili bakanlıklarla da görüştükten sonra tasarıyı Meclis'e sevk ettiklerini bildirdi.

Faruk Özlü, "öğretim üyelerinin emeklilik yaşının 75'e çıkarılması" ile ilgili eleştirilere yanıt verirken, "Yaş artırımı, sadece öncelikli alanlarda, yıllık süre uzatımı ile olacak. Sadece belli ve ihtiyaç olan alanlarda olacak, otomatik uzatma olmayacak." dedi.

Zeytincilik Yasasının 1939 yılında çıktığını, o yıllardaki teknolojiler ile bugünün teknolojisinin aynı olmadığına işaret eden Özlü, "Artık, içme suyuna yakın arıtma sistemleri var." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, bu madde ile "zeytinlik sahalarının yağmalanacağının" söylendiğini aktararak, "Böyle bir şey olabilir mi? olamaz. Aklımızdan bile geçmez böyle bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin büyümesi ve üretim olması lazım. Hollanda'ya gittim, orada fabrikaların hemen yanındaki otlaklarda hayvanların otladığını gördüm. Günümüzde de Hollanda'nın tarım ihracatı çok yüksek. Bizim de tarımla sanayiyi barıştırmamız gerekiyor. Bu konuya ülkenin toptan kalkınması olarak bakmamız gerekiyor. Ben şahsen, zeytin sahalarına sanayi tesisi kurmak amacında değilim, buna önce ben karşı çıkarım.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile bu konuyu dün akşam konuştum, tekrar konuşacağız. Zeytincilik konusunda, tasarının tümü üzerinde spekülasyon yapılmasından yana değilim. Zeytin sahalarını ya da tarım alanlarını yok etmeden de sanayileşmek mümkün, sanayiyi de güçlendirmek gerekiyor. Bu konuyu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile tekrar istişare edeceğiz ve ortak bir karar vereceğiz. Bu madde, 77 maddelik tasarının sadece bir maddesidir. İlla böyle olsun diye ısrarcı olmayacağım. Çünkü, spekülasyona doğru gidiyor. Bir madde için paketin tamamına halel gelmesini doğrusu arzu etmem. Çıkarabiliriz o maddeyi, sorun değil."

Bakan Özlü, iktidarlarında zeytin sahalarının arttığını, zeytin ağacı sayısının 90 milyondan 180 milyona ulaştığını kaydetti.

Komisyon Başkanı Atalay da söz konusu maddenin tasarıdan çıkarılması konusunu raporlarında yazacaklarını aktardı.