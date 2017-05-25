Sisi'den haber sitelerine erişim engeli

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, 21 internet sitesi "yalan, terör ve şiddeti destekleyen içerikte haberler yayınladıkları" iddiasıyla kapatıldı.
Üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, erişimi engellenen siteler arasında El-Cezire'nin yanı sıra, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) haber ağı "rassd.com", Türkiye'den yayın yapan Şark TV'nin haber sitesi "elsharq.net", Hamas'ın sitesi "h.mcenter.info, eski cumhurbaşkanı adaylarından Abdulmunim Ebu'l-Futuh'a yakınlığıyla bilinen "masralarabia.com" ve muhalif "arabi21.com"un yer aldığı belirtildi.
"masralarabia.com" Genel Yayın Yönetmeni Adil Sabri ise konu hakkında İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüklerini ifade etti.
İçişleri Bakanlığı yetkililerinin kendilerine ait haber sitesinin kapatılanlar arasında yer almadığını bildirdiğini kaydeden Sabri, haberi ilk yayınlayan El-Yevm es-Sabi gazetesi hakkında Gazeteciler Sendikası nezdinde şikayette bulunacaklarını söyledi.
Erişimi engellenen sitelerin geneline akıllı telefonlardan ulaşılamazken, bilgisayarlardan bu sitelere girilebilmesi ise dikkati çekiyor.
Mısır'ın Katar merkezli haber sitesi El-Cezire'nin de aralarında bulunduğu 21 siteyi erişime kapattığı bildirildi
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