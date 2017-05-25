Manisa'da 350 asker zehirlendi bir asker öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Manisa 1'inci Piyade eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda (Batı Kışla) geçen salı gecesi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırılan askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hastanelere getirilen askerlerin durumların iyi olduğu ve taburcu edildiklerinin açıklanmasına rağmen, kışlada rahatsızlanmalar sürdü. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Batı Kışla'da başlayan rahatsızlıkların Doğu Kışla'da görüldüğünü ve bakteriyel enfeksiyonun meydana geldiğini duyurdu.
Telefonla açıklama yapa Vali Güvençer, "Manisa'da acemi er eğitimini tamamlayıp, yarın dağıtıma çıkacak yaklaşık 6 bin erimizin barındığı Batı Kışla ve Doğu Kışla'da 23 Mayıs ve 24 Mayıs günlerinde, şimdilik sadece bakteriyel bir bağırsak yolları enfeksiyonu teşhisi konulan bir rahatsızlık teşhis edildi. Bu rahatsızlık nedeniyle 3 gündür sağlık birimlerine toplam 350 asker sevk edildi. Bir taraftan bu çocuklarımızın tedavileri ile ilgilenirken, bu bakteriyel enfeksiyonun kaynaklandığı sebebi bulmak için tüketim maddelerinden örnekler alınarak laboratuvarlara gönderildi. Şu anda bakteriyel enfeksiyonun kaynağı konusunda bir tespit sahibi değiliz. Bu sabahtan itibaren Tugay Komutanlığında sağlık teşkilatımızın bir kriz masası kurdu. Orada bir koğuş revire dönüştürüldü. 5 hekim ve yardımcı sağlık personeli Tugay Komutanlığına askerlerimize müdahale ediyorlar" diye konuştu.
Devlet hastanelerinde tedavi altına alınan er sayısı 54'e çıktı. 1 asker yoğun bakımdan kurtulamayarak hayatını kaybetti.
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