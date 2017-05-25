15:47, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Van ve Hakkari'de PKK ile çatışmada 5 şehit

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 9, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonda iki PKK üyesi etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Van'ın Çaldıran ilçesi Gülizar Mahallesi kırsalında, örgüt mensuplarınca karayolu kesilerek, üç tırın yakılmasının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Bölgede, arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, 3 asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Olayın ardından yaralı askerler hastaneye sevk edildi.

Bölgede bugün de devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Tendürek bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

ŞEMDİNLİ'DE BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Koçtepe bölgesinde, 34. Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca yürütülen operasyonda, güvenlik güçleriyle PKK mensupları arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Operasyonda iki PKK'lı etkisiz hale getirildi, bir PKK üyesinin cesedi bulundu.

Açıklamada, aziz şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

ŞEHİT TANK YARBAY İHSAN EJDAR OPERASYONU

Öte yandan, Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında yürütülen Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerince, 3 bin 400 metre yükseklikte, 61 gündür süren operasyonda, bugüne kadar toplam 6 mağara tespit edildi.

Operasyon kapsamında son tespit edilen mağarada yapılan aramalarda, 26 el bombası, havan mermisi, 8 havan mühimmatı, 4 biksi makinalı tüfek, iki RPG 7 roketatar, iki antipersonel mayını, roket sevk fişeği, 15 gaz maskesi, 20 el bombası fünyesi, 122 doçka mühimmatı, 35 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 300 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 41 biksi makinalı tüfek mühimmatı, 6 panço ile muhtelif malzeme ele geçirildi.