16:10, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Rusya Kırgızistan'da askeri eğitim sınıfı açtı





Kırgızistan’ın Oş kentindeki “Svetoç” okulunda Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) katılımıyla gençler için askeri hazırlık sınıfı açıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan’ın Oş kentindeki okulda Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) katılımıyla yeni bir askeri sınıf açıldı. www.turmush.kg sitesinde yer alan habere göre, sınıfın açılış törenine Rusya’nın Oş Başkonsolosluğu temsilcileri, Oş Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Müdürü Vasiliy Alekseyev, FSB operasyonel sınır grubu temsilcileri ve “Naslediye” gençlik askeri hareketi temsilcileri katıldı. Alekseyev, benzer sınıfların açılmasının “askeri mesleklere saygının geliştirilmesi ve gençlere meslek seçiminde yardımcı olmak için iyi bir adım olduğunu” kaydetti. Bunun yanı sıra, FSB temsilcilerinin gençlere askeri alanda üniversiteye giriş imkanları ve askeri meslekler hakkında bilgiler aktarmanın bir anlamda cesaret dersi verdiği kaydedildi. Bu hamle Rusya'nın Türk dünyasına yönelik nüfuz alanını muhafaza etme ve genişletme çabalarının yeni adımı olarak değerlendiriliyor.

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