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Merkel İncirlik'ten çekilmekle tehdit etti
Merkel İncirlik'ten çekilmekle tehdit etti

Başbakan Merkel, Alman parlamenterlerin Türkiye'de konuşlu Alman askerlerini ziyaretine izin verilmezse İncirlik'ten çekileceklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman parlamenterlerin Türkiye'de konuşlu Alman askerlerini ziyaretine izin verilmezse İncirlik'ten çekileceklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vekillere İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret izni verilmemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede gündeme getirmeyi planlıyor. Merkel, görüşme öncesi Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Parlamento ordusuna sahip olduğumuz için askerlerimizin Alman federal meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesinin şart olduğunu bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmede açıkça dile getireceğim" dedi. Merkel, aksi takdirde "askerlerin İncirlik'i terk etmesi gerekeceğini" de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO liderler zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Merkel ile ikili bir görüşme için biraraya gelmesi bekleniyor. Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in dün yaptığı açıklamaya göre, görüşmede İncirlik meselesinin yanı sıra Türkiye'de tutuklu bulunan Alman gazetecilerin durumunun ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN: GÜLE GÜLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün Brüksel'e hareketinden önce Ankara'da yaptığı açıklamada, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesine ilişkin olarak, "Eğer yapacak olurlarsa bizim için çok da önemli bir sorun değil bu. Giderlerse biz ‘güle güle' deriz, başka bir şey değil" şeklinde konuşmuştu.
Türkiye ile Almanya arasında son günlerde gerilim yaratan bir diğer konu ise Alman Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığında vekillerden oluşan bir heyetin Türkiye ziyaretinin, Ankara'nın tavrı üzerine iptal edilmesi oldu.

Geçtiğimiz hafta Alman milletvekillerinin İncirlik'teki askeri üsse ziyaret talebinin "bu süreçte uygun görülmediğini" ifade edilmişti.

Geçtiğimiz yıl da 7 Alman parlamenter üssü ziyaret etmek istemiş, Ankara ilk etapta bu talebi reddetmişti. Alman parlamenterin müzakereler sonucu 4 Ekim 2016'da üssü ziyaret etmelerine izin çıkmıştı.



İlgili Konular türkiye almanya incirlik Merkel
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