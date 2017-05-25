Sırbistan'da cami yıkımını halk engelledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Zemun Polje'de Müslümanlar tarafından inşa edilen cami yasadışı iddiasıyla bu sabah yıkılmak istendi. Yıkımı önlemek için kısa sürede bölgeye akın eden halk yıkımı engelledi.
Yıkım için tüm belediye hizmetlerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda polis, ağır teçhizat ve bir çekici kamyon yıkım için inşa halindeki caminin önüne geldi.
Cami önüne toplanan çok sayıda çocuk, kadın ve genç, yetkililerle anlaşmaya varmak için Zemun belediyesinin ve yerel polisin temsilcileriyle konuştu. İlerleyen saatlerde Müslümanlar, polis ve belediye temsilcilerinin camiye yaklaşmasını engellemek için şahsi araçlarıyla caminin etrafını çevirdi.
b92.net haber sitesinde yer alan habere göre caminin inşası 2014 yılında başladı.
Çarşamba günü Srem Zejnulahu Müftüsü Müslümanları, "binayı yıkımdan korumak için yasal ve meşru araçlarla barışçıl ve huzurlu bir şekilde karşılık vermeleri "çağrısı yapmıştı.
Bugün cami etrafında toplananlara, "sakin olmalarını" söyleyerek ve "Daha yüksek bir otoriteyle anlaşma için orada bekleyeceklerini" söyledi.
Sırbistan'da bu sabah belediye tarafından yapılacak cami yıkımı halkın yoğun ve barışçıl müdahalesi ile gerçekleşmedi
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