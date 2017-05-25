CHP, ByLock için araştırma önergesi verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan Meclis araştırma önergesinin gerekçesinde, FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasında yürütülen soruşturmalara işaret edildi.
Bu soruşturmalar kapsamında kamu kurumlarında çok sayıda kişinin görevlerinden ihraç edildiği de hatırlatılan gerekçede, darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasının gerekli olduğunu vurguladı.
Gerekçede, mevcut milletvekilleri ya da önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış kişilerin ByLock kullanıp kullanmadığının tespit edilmesinin darbe girişiminin tüm yönleriyle aydınlatılması bakımından önemli olduğu savunuldu.
Araştırma önergesinde şunlar kaydedildi:
"FETÖ'nün gizli yazışma programı olduğu belirtilen ByLock adlı programın milletvekilleri tarafından kullanılıp kullanılmadığının ve eğer kullanılıyorsa hangi milletvekilleri tarafından kullanıldığının, kullanan milletvekillerinin bu programı kullanarak yaptıkları yazışmaların MİT başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarından bu konu hakkında bilgi ve teknik destek talep edilerek tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması ve bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."
CHP, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı ByLock'un milletvekilleri tarafından kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını talep etti.
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