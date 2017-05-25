18:26, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Erdoğan, yeni NATO Karargah binasında, devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de gerçekleştirdiği ikili görüşmeler kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.