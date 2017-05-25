Çavuşoğlu: AB'den yapıcı tutumumuza karşılık dürüstlük bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinde yapacağı görüşmelerin Türkiye açısından AB katılım sürecinde çok önemli olacağını, fakat bunun için AB'nin de temsilcileri aracılığıyla samimi bir tavır sergilemesi gerektiğini ifade etti.
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bu, bizim açımızdan temel bir unsur teşkil etmekte. Türkiye, büyük bir irade ortaya koymakla ve AB üyeliğini stratejik hedef olarak görmeye devam etmekle birlikte, bazı şüphelerimiz ve çekincelerimiz de var. 60 yıllık bir bekleyişten ve toplamda yalnızca 18 faslın açılabildiği 12 yıllık bir müzakere sürecinden bahsediyoruz; bu noktada Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin katılımı konusundaki gerçek düşüncesini bilmek arzusundayız."
AB'ye katılım sürecinde Türkiye'nin teknik engellerden ziyade siyasi engellerle karşılaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, yalnızca Kıbrıs meselesi değil, aynı zamanda bazı ülkelerin Türkiye’nin tam üyeliğine karşı oluşu ve AB politikalarını bu bağlamda etkilemeyi başarmalarını buna örnek olarak sıraladı. Çavuşoğlu, "Yapıcı tutumumuza karşılık samimiyet, dürüstlük ve çifte standartların ortadan kaldırıldığı bir yaklaşım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye’de, yaşanan derin travmanın yeterince anlaşılmadığı hissinin uyandığını ve karşı karşıya kaldığımız bu idrak eksikliğinin Türk kamuoyunda tepkiye yol açtığını söyleyebiliriz. Tabii ki idam cezası konusu, parlamentomuz zemininde tartışılacak ve referanduma gidilip gidilmeyeceği ancak parlamentodan geçmesi halinde bir karara bağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen terör saldırısını da değerlendiren Dışişleri Bakanı, "Türkiye dünyada terör eylemlerinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığından, bu acıyı kimse bizim gibi anlayamaz ve paylaşamaz. Zira her defasında saldırı nerede meydana gelirse gelsin, aynı acıyı hissetmekteyiz. Bizim için olayların hangi bölgede meydana geldiği, etnik köken ve ya da din önemli değil." yorumunu yaptı.
Suriye'de siyasi çözümün sağlanmasına ilişkin görüşü sorulan Çavuşoğlu, "Suriye konusunda, ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak bir siyasi çözüm için çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadele, İtalya'nın da dahil olduğu koalisyon tarafından kararlılıkla sürdürülmektedir. Elbette, YPG milislerinin DEAŞ'a karşı savaştığını düşünmek büyük bir hatadır. YPG Rakka'da DEAŞ'la mücadeleyi değil toprak elde etmeyi hedefliyor. Onları desteklemenin, terörist oluşumları desteklemek olduğunun farkına varılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
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