19:30, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Kuzey Irak'ta eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü





Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine akşam saatlerinde düzenlenen hava harekatında üç PKK mensubu öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde alınan bir istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gün içerisinde ikinci kez hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları eylem hazırlığındaki üç PKK mensubunu öldürdü, iki silah mevzisini imha etti. Böylelikle Metina bölgesine gün içinde düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK üyesi sayısı 6 oldu.

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