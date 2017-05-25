19:40, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Yunanistan eski Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı





Yunanistan'da eski başbakanlardan Papadimos'a bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos, seyir halindeyken içinde bulunduğu otomobilde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan'da eski başbakanlardan Papadimos'a bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos'un, seyir halindeyken içinde bulunduğu otomobilde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandığı bildirildi.

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