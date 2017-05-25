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Avrupa
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Yunanistan eski Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
Yunanistan eski Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı

Yunanistan'da eski başbakanlardan Papadimos'a bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos, seyir halindeyken içinde bulunduğu otomobilde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da eski başbakanlardan Papadimos'a bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos'un, seyir halindeyken içinde bulunduğu otomobilde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandığı bildirildi.



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Yunanistan eski Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
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