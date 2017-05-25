Sağlık Bakanlığı'ndan 'örnek' ramazan sofrası | FOTO

Sağlık Bakanlığında görevli diyetisyen Nermin Çelikay, ramazanda sağlık beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler aktardı.
Son birkaç yıldır en uzun günlerde oruç tutulduğunu hatırlatan Çelikay, hem sürenin uzun olması hem de sıcaklardan dolayı beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Ramazan sofrasında bulunması gerekenlere ilişkin "örnek sofra" hazırladıklarını ifade eden Çelikay, şöyle konuştu:
"En az 17 saat aç kalacağız. Bu süre sona erdiğinde inanılmaz panik bir şekilde sofralara oturuyoruz. Normalde yediğimizin üç katını düşünerek sofralarımızı hazırlıyoruz. Biz diyoruz ki, masada çorba, olmazsa olmazımızdır. Kültürümüzde de çorba masanın baş tacıdır. İftara güzel sıcak bir çorba ile başlayalım."
Yemeklerin hızlı tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Çelikay, böyle bir durumda hazımsızlık ve daha çok yeme isteği ile karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Çelikay, çorba ile tam buğday ekmeği ve biraz salata tüketildikten sonra yaklaşık 15-20 dakika yemeye ara verilmesi önerisini dile getirdi.
Diyetisyen Çelikay, sağlıklı birinin günde en az 1,5-2 litre su tüketmesi gerektiğine dikkati çekerek, havaların ısınmasıyla bu oranın daha çok artacağına işaret etti. Su tüketiminin iftar ve sahur arasında olması gerektiğini vurgulayan Çelikay, şu bilgileri paylaştı:
"Bu süre içerisinde su tüketmezsek, ertesi gün vücudumuz susuz kaldığı için halsiz olacak, dikkat dağınıklığı, yorgunluk gibi problemler de ortaya çıkacaktır. Bunu önlemek için iftardan sahura kadar canımız istese de istemese de 2-2,5 litre su tüketelim. Gazlı içecekler değil, ayran, maden suyu, az şekerli yapılan kompostolar da su ihtiyacımızı karşılar. Suyu muhakkak içelim. İftardan sahura kadar çay içerseniz su kaybınız daha fazla olacaktır."
Çelikay, sahurda hamur işi ve karbonhidrat içerikli ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, bu tarz yiyeceklerin tok tutmadığını, aksine su ihtiyacını artırdığını vurguladı. Çelikay, şunları kaydetti:
"Proteinli yiyecekler daha uzun süre tok tutuyor. Börek yerine tam buğday ekmeğiyle güzel bir kahvaltı. Yatmadan yoğurt tüketin. Probiyotiktir, rahatlatır, uyutur. Ramazanda oruç tutarken süt de güzel bir içecek. Bitki çayları da tüketilebilir. Ihlamur, adaçayı, rezene, kuşburnu tercih edilebilir. Kuruyemiş, meyve de olmazsa olmazdır. Kahvaltı yerine yemek tercih edenler de sebzeli bir et yemeğiyle sahur yapabilir. Bulgur pilavı tok tutar. Sahurda da hatta mercimekli bulgur pilavı ve yanında ayranla çok rahat oruç tutulabilir."
Sağlık Bakanlığınca ramazan ayının sağlıklı geçmesi için örnek iftar ve sahur sofrası hazırlandı. İftarda çorba, et, zeytinyağlı yemekler, sütlü tatlı ve meyve, sahurda ise süt, yumurta, kahvaltı tabağı yeşillik ve kuruyemiş tüketilmesi önerildi.
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