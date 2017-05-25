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NATO yeni karargâhına kavuştu
NATO yeni karargâhına kavuştu

NATO'nun yeni karargâhı Belçika Hükümeti tarafından NATO'ya teslim edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı sırasında Berlin Duvarı Anıtı ile 5. Madde ve 11 Eylül Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Anıtlarda 1989'da yıkılan Berlin Duvarı'nın parçası ile 11 Eylül saldırılarında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nden bir metal parçasına yer verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg anıtların açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bugün bir araya gelmemiz, ortak geleceğimizi planlamak ve ortak geçmişimizi hatırlamak için bir fırsat." dedi.

"ORTAK DEĞERLERE DAYALI BİR İTTİFAK"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "Soğuk Savaş döneminden sonra yeni sınavlarla yeni bir dönem başladı. Ortak değerlere dayalı, birbiri ile dayanışma içinde olan bir ittifak kaldı. Almanya NATO'nun yeniden birleşmesi döneminde sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır ve biz de katkılarımızı sağlayacağız." dedi. ​

"YÜZDE 2 BİLE YETERSİZ"

ABD Başkanı Donald Trump da Manchester terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu çağrısında bulundu. NATO müttefiklerinin savunma harcamaları çerçevesinde kendi paylarına düşen katkıyı artık sağlamaları gerektiğini vurgulayan Trump, 28 NATO üyesinin 23'ünün hala savunma alanında yapması gereken katkıyı yapmadığını belirtti.

Bu durumun ABD'de vergi ödeyen Amerikan halkına büyük haksızlık olduğunu, katkılarını yapmayan ülkelerin birçoğunun geçmişten biriken yüklü borçlarının bulunduğunu kaydeden Trump, son 8 yıl içinde ABD'nin savunma alanında yaptığı harcamaların tüm NATO müttefiklerinin bir arada yaptığı harcamalardan daha fazla olduğunu dile getirdi.

Trump, "Kronikleşmiş hale gelen az ödemeler ve büyüyen tehditler karşısında savunmaya ayrılan gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin ayrılması bile yetersiz." açıklamasında bulundu.

Mevcut tehditlerle yüzleşmek için müttefiklerin yüzde 2 asgari katkıyı yapmaları çağrısında bulunan Trump, "NATO müttefikleri paylarına düşen katkıya sunmuş olsaydı o zaman NATO özellikle terörizmle mücadele alanında bugün olduğundan çok daha güçlü olurdu." ifadesini kullandı.

YENİ KARARGAHIN DEVİR TESLİMİ YAPILDI

Daha sonra, düzenlenen başka bir törenle de NATO'nun yeni karargahı Belçika Hükümeti tarafından NATO'ya teslim edildi. İttifak üyelerinin bayraklarının NATO marşı eşliğinde göndere çekildiği törende ayrıca, Belçika, Çekya ve İtalya savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı.



İlgili Konular Belçika NATO
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