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ABD'nin en büyük otomotiv şirketi GM'ye emisyon davası
ABD'nin en büyük otomotiv şirketi GM'ye emisyon davası

ABD'li otomotiv şirketi General Motors'a emisyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin en büyük otomotiv şirketi General Motors'a emisyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldığı bildirildi.

ABD'deki hukuk firması Hagens Berman'dan yapılan açıklamada, ülkede General Motors marka araç kullanan tüketicilerin şirkete toplu dava açtığı bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 705 bin General Motors marka araçta emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığı iddia edilirken, söz konusu araçların normalin 2 ila 5 kat üzerinde çevreyi kirletici madde yaydığı öne sürüldü.

Hagens Berman hukuk firması, Alman otomotiv devi Volkswagen'in emisyon davalarında da ABD'deki tüketici gruplarını temsil etmişti.



İlgili Konular ABD General motors
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