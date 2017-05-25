Güncelleme: 04:28, 26 Mayıs 2017 Cuma

TİKA’dan Senegal jandarmasına olay yeri inceleme eğitimi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğinde Senegal Milli Jandarma Yüksek Komutanlığı'ndan 12 personele olay yeri inceleme eğitimi kursu düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile güvenlik iş birliğindeki ülkelerin emniyet ve jandarma teşkilatları arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin sağlanması amacıyla "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" ve "Güvenlik İşbirliği Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Senegal Jandarma Teşkilatına yönelik olarak "Olay Yeri İnceleme Eğitimi Kursu" düzenlendi.

Kursta 12 personele Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında olay yeri inceleme timleri ve patlayıcı madde timleri tarafından kullanılan araç, malzeme, teçhizat, inceleme ve araştırma teknikleri ile delil toplama yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.