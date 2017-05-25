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Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş'ten itiraf
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş'ten itiraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimini yöneten FETÖ'cü eski tuğgeneral Sönmezateş darbe girişimine katıldığını kabul ederek, "Ben 'darbeciyim' demedim, darbeye katıldım, ihtilale katıldım" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimini yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, "15 Temmuz'dan bugüne emir komuta zinciri içerisinde olduğuna inandırıldığım bir işin içerisinde yer aldım. Bana verilen emir neyse onu uyguladım. Bana verilen emir 'Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'ten alındıktan sonra Ankara'ya kadar emniyetle getirilmesi' idi." dedi. 

Marmaris'teki olaya katılan ekibin başında yer aldığını ifade eden Sönmezateş, şöyle devam etti:

"O günden bugüne emir komuta zinciri içerisinde olduğuna inandırıldığım bir işin içerisinde yer aldım. Bana verilen emir neyse onu uyguladım. Bana verilen emir 'Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'ten alındıktan sonra Ankara'ya kadar emniyetle getirilmesi' idi. 4 saat boyunca Çiğli Üssü'nde bekletildik. Bizim Çiğli Üssü'nden kalkışımız gece saat 02.25 civarıdır. Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten saat 00.30 civarında ayrıldı, saat 01.40 civarında Dalaman'dan uçağı kalkmıştır. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da olduğunu bütün dünya bilirken, televizyonlar, internet bangır bangır bağırırken... Biz tecritteyiz, kendi görevimize odaklanmışız. Verilen emir gereği biz Marmaris'e yönlendirildik. Birileri bizi 4 saat bekletti, bu birileri sivil değil, asker. Bunların kim olduğunun cevabını arıyorum, bu bekleten iradeyi. Arkamdaki insanlarla burada tanıştım, burada gördüm. Bu insanların hiçbirinden benden kıdemlilerden bu konuda emir almadım, bilgi vermedim, bilgi de almadım, bilgi paylaşmadım. 'Cumhurbaşkanını alma' emrini Semih Terzi generalden aldım. Söylediğim her şey doğrudur. Ne yazık ki ölmüştür, keşke ölmeseydi de kendisine sorabilseydik. Semih Terzi'nin bu işte tepe başı olduğunu düşünmüyorum, onun da mutlaka bir üssü vardı, onun da emir aldığı birileri vardı. Ama tahmin ediyorum. Ben bu görevi Semih Terzi'den aldım."

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Görevi almasaydın, gitmeseydin. Ne samimiyetin var Terzi ile?" sorusu üzerine Sönmezateş, "Benim Zekai Aksakallı, Yaşar Güler, Semih Terzi ve Özel Kuvvetler'de ismini veremeyeceğim insanlarla güvene dayalı yakın ilişkim var. Anladığınız anlamda istihbarat yapmıyoruz, farklı bir istihbarat yapıyoruz. Benim Cumhurbaşkanı ile ilgili aldığım hiçbir istihbarat yok, görev var. Ben, Cumhurbaşkanı'nın alınmasını kabul ettim." dedi.

Sönmezateş, Semin Terzi'nin "darbe yapacağız" kelimesini kullanmadığını aktararak, "Semih Terzi, bizdeki jargonla bir ihtilal hazırlığı yapıldığını Çarşamba günü itibarıyla ima etti. Emir komuta zinciri içerisinde, şu anda komutanlarımız bunu kabul etmiyorlar, böyle bir şey olmadığını ifade ediyorlar. Ama benim bildiğim, o günkü anlayışla Genelkurmay Birinci Başkanı ve sıralı komuta kademesinin bilgisiyle bir ihtilal yapıldığını düşündüm. Ben görevi kabul ediyorum, stratejik olarak onlar düşünür, ben bir askerim. Ben 'darbeciyim' demedim, darbeye katıldım, ihtilale katıldım." ifadesini verdi. 



İlgili Konular FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
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