Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:43, 25 Mayıs 2017 Perşembe
Dış Politika
21:13, 25 Mayıs 2017 Perşembe

  • Paylaş
Türkiye'den Pakistan'a askeri eğitim desteği
Türkiye'den Pakistan'a askeri eğitim desteği
Foto: Arşiv

Dostlukları uzun yıllara dayanan Türkiye ve Pakistan arasında terör ve bölgedeki diğer sorunlarla mücadele ile güvenlik konularındaki iş birliği askeri alandaki eğitimlerle artarak devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye en büyük desteği veren ülkelerin başında gelen Pakistan ile ilişkiler her alanda gelişerek sürüyor. Türkiye ile Pakistan, ikili ilişkiler kapsamında askeri alandaki tecrübelerini de paylaşıyor.

Ortak tatbikatlar ve eğitim faaliyetleriyle iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Türkiye ile Pakistan arasında üst düzey ziyaretler de gerçekleşiyor.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele, askeri eğitim iş birliği ile bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliği faaliyetleri, "Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Eğitim Müesseselerinde Eğitim Görecek Pakistan ve Türk Askeri Personelinin Statülerinin Tayinine İlişkin Anlaşma" ile "Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması"na göre yürütülüyor.

Bugüne kadar bin 494 Pakistan askeri personel, Türkiye'de eğitim aldı. TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi'nde (BİOEM) 116, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nde (TMMM) ise 138 askeri personel çeşitli kurs ve eğitimlere katıldı.

Harp Akademileri Komutanlığında 3, Kara Harp Okulunda ise 2 personelin eğitimi sürüyor.

Hava kuvvetleri personeli askeri mübadele faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar 51 Pakistanlı mübadele personeli Türkiye'de görev yaptı. Halen 5 Pakistanlı mübadele personeli Türkiye'de görev yapıyor.

TÜRK ASKERİNE PAKİSTAN'DA ASKERİ EĞİTİM

Pakistan'da bugüne kadar 125 Türk askeri personel, Pakistan Harp Akademileri ve Pakistan Milli Savunma Akademisinde gerçekleştirilen çeşitli kurs ve eğitimlere katıldı.

Pakistan Ulusal Savunma Koleji'nde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir subayın eğitimi devam ediyor.

Hava kuvvetleri personeli mübadele faaliyetleri kapsamında, 47 Türk mübadele personeli Pakistan'da görev aldı. Bir uçak bakım subayı bu ülkede görevini sürdürüyor.

 

 



İlgili Konular Türkiye pakistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Türkiye'den Pakistan'a askeri eğitim desteği
Türkiye'den Pakistan'a askeri eğitim desteği

Dostlukları uzun yıllara dayanan Türkiye ve Pakistan arasında terör ve bölgedeki diğer sorunlarla mücadele ile güvenlik konularındaki iş birliği askeri alandaki eğitimlerle artarak devam ediyor
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş'ten itiraf
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş'ten itiraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimini yöneten FETÖ'cü eski tuğgeneral Sönmezateş darbe girişimine katıldığını kabul ederek, "Ben 'darbeciyim' demedim, darbeye katıldım, ihtilale katıldım" dedi
Kuzey Irak'ta eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü
Kuzey Irak'ta eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine akşam saatlerinde düzenlenen hava harekatında üç PKK mensubu öldürüldü
Diyanet'in ramazan ayı teması belli oldu
Diyanet'in ramazan ayı teması belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığının 2017 yılı ramazan ayı temasının "Üzerinde her canın hakkı var" olduğunu söyledi
Çavuşoğlu AB'den yapıcı tutumumuza karşılık dürüstlük bekliyoruz
Çavuşoğlu: AB'den yapıcı tutumumuza karşılık dürüstlük bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(AB'den) Yapıcı tutumumuza karşılık samimiyet, dürüstlük ve çifte standartların ortadan kaldırıldığı bir yaklaşım bekliyoruz" dedi
Rusya'dan kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili yeni açıklama
Rusya'dan kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili yeni açıklama

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların iptaline yönelik kararnamenin bir hafta içinde hazır olacağını söyledi
FETÖ sanığı akademisyenlere hapis cezası
FETÖ sanığı akademisyenlere hapis cezası

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 8'i akademisyen 9 kişiye, 3 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
CHP'den ByLock için araştırma önergesi
CHP'den ByLock için araştırma önergesi

CHP, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı ByLock'un milletvekilleri tarafından kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını talep etti
Erdoğan'ın NATO görüşmelerinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın NATO görüşmelerinin detayları belli oldu

Erdoğan NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de Macron görüşmesinde, savunma sanayinde işbirliğinin yanı sıra karşılıklı ticaret hacmini 20 milyar Avro'ya yükseltme hususunda da mutabık kaldılar.
Van ve Hakkari'de PKK ile çatışmada 5 şehit
Van ve Hakkari'de PKK ile çatışmada 5 şehit

Van ve Şırnak'ta yürütülen terör operasyonlarında 4 asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu, 11 PKK üyesi de etkisiz hale getirildi
Manisa'da 350 asker zehirlendi bir asker öldü
Manisa'da 350 asker zehirlendi, bir asker öldü

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 asker hastanelik oldu, kriz masası kuruldu 54 asker yoğun bakıma alınırken bir asker hayatını kaybetti
İstanbul için pide fiyatı belli oldu
İstanbul için pide fiyatı belli oldu

İSTESOB Başkanı Yılmaz, ramazanda 350 gram sade pidenin, geçen yılki fiyat olan 1 lira 80 kuruştan satılacağını bildirdi
Faruk Özlü Zeytinliklerden vazgeçebiliriz
Faruk Özlü: Zeytinliklerden vazgeçebiliriz

Üretim Reformu adı altında kamuoyuna sunulan tasarıyla, zeytin ağaçlarının kesilip yerine fabrika yapılması konusunda il valilerine çok geniş yetkiler veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi
Başbakan Yıldırım MİT Müsteşarı Fidan ile görüştü
Başbakan Yıldırım MİT Müsteşarı Fidan ile görüştü

Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti

Haberler

Çavuşoğlu: AB'den yapıcı tutumumuza karşılık dürüstlük bekliyoruz
Çavuşoğlu AB'den yapıcı tutumumuza karşılık dürüstlük bekliyoruz

Rusya'dan kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili yeni açıklama
Rusya'dan kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili yeni açıklama

Erdoğan'ın NATO görüşmelerinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın NATO görüşmelerinin detayları belli oldu

Türkiye-Özbekistan turizm alanında iş birliği protokolleri imzalandı
Türkiye-Özbekistan turizm alanında iş birliği protokolleri imzalandı

Alman milletvekillerinin Türkiye ziyareti iptal
Alman milletvekillerinin Türkiye ziyareti iptal

Erdoğan: AK Parti MYK Brüksel seyahati sonrası belirlenecek
Erdoğan AK Parti MYK Brüksel seyahati sonrası belirlenecek

'Türkiye, Somali'yi yeniden inşa ediyor'
Türkiye Somali'yi yeniden inşa ediyor'

Türkiye'den Avusturya'ya NATO vetosu
Türkiye'den Avusturya'ya NATO vetosu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 