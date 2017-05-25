Türkiye'den Pakistan'a askeri eğitim desteği

Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye en büyük desteği veren ülkelerin başında gelen Pakistan ile ilişkiler her alanda gelişerek sürüyor. Türkiye ile Pakistan, ikili ilişkiler kapsamında askeri alandaki tecrübelerini de paylaşıyor.
Ortak tatbikatlar ve eğitim faaliyetleriyle iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Türkiye ile Pakistan arasında üst düzey ziyaretler de gerçekleşiyor.
Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele, askeri eğitim iş birliği ile bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
İki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliği faaliyetleri, "Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Eğitim Müesseselerinde Eğitim Görecek Pakistan ve Türk Askeri Personelinin Statülerinin Tayinine İlişkin Anlaşma" ile "Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması"na göre yürütülüyor.
Bugüne kadar bin 494 Pakistan askeri personel, Türkiye'de eğitim aldı. TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi'nde (BİOEM) 116, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nde (TMMM) ise 138 askeri personel çeşitli kurs ve eğitimlere katıldı.
Harp Akademileri Komutanlığında 3, Kara Harp Okulunda ise 2 personelin eğitimi sürüyor.
Hava kuvvetleri personeli askeri mübadele faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar 51 Pakistanlı mübadele personeli Türkiye'de görev yaptı. Halen 5 Pakistanlı mübadele personeli Türkiye'de görev yapıyor.
Pakistan'da bugüne kadar 125 Türk askeri personel, Pakistan Harp Akademileri ve Pakistan Milli Savunma Akademisinde gerçekleştirilen çeşitli kurs ve eğitimlere katıldı.
Pakistan Ulusal Savunma Koleji'nde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir subayın eğitimi devam ediyor.
Hava kuvvetleri personeli mübadele faaliyetleri kapsamında, 47 Türk mübadele personeli Pakistan'da görev aldı. Bir uçak bakım subayı bu ülkede görevini sürdürüyor.
Dostlukları uzun yıllara dayanan Türkiye ve Pakistan arasında terör ve bölgedeki diğer sorunlarla mücadele ile güvenlik konularındaki iş birliği askeri alandaki eğitimlerle artarak devam ediyor
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