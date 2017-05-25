Kanada'da aşırı sağcı adaydan tepki çeken 'ırkçı' seçim afişi

Kanada'nın Quebec eyaletinde seçimlere hazırlanan aşırı sağcı aday Alexandre Cormier-Denis'in ırkçılık ve ayrımcılık içeren afişi, halktan ve Müslümanlardan tepki gördü.
Quebec eyaletinin Gouin bölgesinde, 29 Mayıs'ta yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde aday olan "Horizon Quebec Actuel" adlı grubun başkanı ve Bağımsızlık Partisi adayı Alexandre Cormier-Denis'in seçim afişi tepkilere yol açtı.
Aynı kadının biri peçeli, diğeri Quebec armalı kış başlıklı iki fotoğrafının yan yana kullanıldığı afişte, "Hangi Quebec'i istediğinizi seçin" ve "Kanada'da çok kültürlülük, Hayır, teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.
Denis, söz konusu afiş ve kendi fotoğraflarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında da "Montreal'in etrafında kurulmak istenen bağımsız bir İslamcı semtine ve radikal İslamcıların bir araya gelip cemaat oluşturmasına karşı ciddi mücadele vermeliyiz. Vatansever Savaş'a siz de katılın. Horizon Quebec Actuel katılın" çağrısında bulundu.
Montreal'in Jean Talon ve Beaubien bölgesine asılan afişlere tepki gösteren halk, 911'e şikayette bulundu.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, polis şikayetler üzerine seçim afişlerini kaldırdı. Eyalet kanunlarına göre Quebec Seçim Kurulu'na kayıtlı siyasi aday haklarından yararlanan Alexandre Cormier-Denis, tepki çeken afişleri tekrar astı.
Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Başkanı Marine Le Pen politikalarını savunan Horizon Quebec Actuel'in lideri de olan Alexandre Cormier-Denis, halktan özür de dilemedi.
Peçe üzerinden yapılan ırkçı propogandaya tepki gösteren Laik Quebec için Müslüman ve Araplar Derneği Başkan Yardımcısı Harun Bouazzi ise adayın aşırı sağ söylemlerine bu tarz sansasyonel çıkışlarla destek aradığına dikkati çekti.
Bouazzi, "Bu söylemler ilk kez karşımıza çıkmıyor. Sağduyulu Gouin halkının ne bu partiye ne de adayına itibar edeceğini düşünmüyoruz. Seçmenin, bu partiye kapalı olduğunu göstereceğine inanıyoruz." dedi.
Kanada'nın Quebec eyaletinde seçimlere hazırlanan aşırı sağcı aday Alexandre Cormier-Denis'in ırkçılık ve ayrımcılık içeren afişi, halktan ve Müslümanlardan tepki gördü
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