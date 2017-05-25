Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.50'de Belçika'nın başkenti Brüksel'den Türkiye'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Brüksel Abelag Havalimanı'ndan Belçika Devlet Protokol Müdür Yardımcısı Alain van Gucht, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem ve NATO nezdinde Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Koramiral Serdar Dülger uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Brüksel'den ayrıldı.
Sağlık Bakanlığınca ramazan ayının sağlıklı geçmesi için örnek iftar ve sahur sofrası hazırlandı. İftarda çorba, et, zeytinyağlı yemekler, sütlü tatlı ve meyve, sahurda ise süt, yumurta, kahvaltı tabağı yeşillik ve kuruyemiş tüketilmesi önerildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu "ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Söz konusu tasarıyı reddediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.50'de Belçika'nın başkenti Brüksel'den Türkiye'ye hareket etti
Dostlukları uzun yıllara dayanan Türkiye ve Pakistan arasında terör ve bölgedeki diğer sorunlarla mücadele ile güvenlik konularındaki iş birliği askeri alandaki eğitimlerle artarak devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimini yöneten FETÖ'cü eski tuğgeneral Sönmezateş darbe girişimine katıldığını kabul ederek, "Ben 'darbeciyim' demedim, darbeye katıldım, ihtilale katıldım" dedi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine akşam saatlerinde düzenlenen hava harekatında üç PKK mensubu öldürüldü
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığının 2017 yılı ramazan ayı temasının "Üzerinde her canın hakkı var" olduğunu söyledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(AB'den) Yapıcı tutumumuza karşılık samimiyet, dürüstlük ve çifte standartların ortadan kaldırıldığı bir yaklaşım bekliyoruz" dedi
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların iptaline yönelik kararnamenin bir hafta içinde hazır olacağını söyledi
Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 8'i akademisyen 9 kişiye, 3 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
CHP, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı ByLock'un milletvekilleri tarafından kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını talep etti
Erdoğan NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de Macron görüşmesinde, savunma sanayinde işbirliğinin yanı sıra karşılıklı ticaret hacmini 20 milyar Avro'ya yükseltme hususunda da mutabık kaldılar.
Van ve Şırnak'ta yürütülen terör operasyonlarında 4 asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu, 11 PKK üyesi de etkisiz hale getirildi
Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 asker hastanelik oldu, kriz masası kuruldu 54 asker yoğun bakıma alınırken bir asker hayatını kaybetti
İSTESOB Başkanı Yılmaz, ramazanda 350 gram sade pidenin, geçen yılki fiyat olan 1 lira 80 kuruştan satılacağını bildirdi