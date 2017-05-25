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23:58, 25 Mayıs 2017 Perşembe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.50'de Belçika'nın başkenti Brüksel'den Türkiye'ye hareket etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.50'de Belçika'nın başkenti Brüksel'den Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Brüksel Abelag Havalimanı'ndan Belçika Devlet Protokol Müdür Yardımcısı Alain van Gucht, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem ve NATO nezdinde Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Koramiral Serdar Dülger uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Brüksel'den ayrıldı.



İlgili Konular Erdoğan Belçika Türkiye
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