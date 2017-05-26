Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Söz konusu tasarıyı reddediyoruz." dedi.
Müftüoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde oylanan karar tasarısına ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, karar tasarısının gerçekleri çarpıttığına ve yanlı olduğuna dikkati çekerek, alelacele oylanarak kabul edildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olayın, yapılan sayısız resmi ikaza rağmen ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından kaynaklandığını vurgulayan Müftüoğlu, "ABD makamlarının ziyaretin diğer aşamalarında aldıkları sıkı güvenlik tedbirlerini neden Büyükelçilik Konutu önünde almadıkları sorusunun yanıtı bulunmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Müftüoğlu, şöyle devam etti:
"Benzer şekilde, bilahare Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik görevlilerince sebep olunan ve Bakanlığımızca resmen protesto edilen bir gelişmenin yaşanmasına yol açan aşırı ve saldırgan davranışların da henüz izahı yapılmamıştır.
Konuyu farklı bir zemine çekme gayesiyle ABD Temsilciler Meclisi'nde gündeme getirilen bu girişimin yasama süreci içinde ilerletilmesi, meselenin çözümlenmesine yardımcı olmayacaktır. Biz, yakından izlemeye devam edeceğimiz bu husustaki gelişmelerin, verimli geçtiğini değerlendirdiğimiz ziyareti gölgelememesi yolundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz."
Sağlık Bakanlığınca ramazan ayının sağlıklı geçmesi için örnek iftar ve sahur sofrası hazırlandı. İftarda çorba, et, zeytinyağlı yemekler, sütlü tatlı ve meyve, sahurda ise süt, yumurta, kahvaltı tabağı yeşillik ve kuruyemiş tüketilmesi önerildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu "ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Söz konusu tasarıyı reddediyoruz." dedi.
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