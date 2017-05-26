09:00, 26 Mayıs 2017 Cuma

Trump'ın damadı da FBI'ın Rusya soruşturmasına takıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerden dolayı Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturmasına takıldığı bildirildi.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Kushner, FBI'ın Rusya soruşturmasına doğrudan dahil edilmeden sadece Rus Büyükelçi ile görüşmeleri kapsamında soruşturuldu.

Buna göre Kushner'n Rus Büyükelçi Kislyak ve bir Rus banka yöneticisi ile geçen yıl aralık ayında yaptığı bazı görüşmeler, FBI'ın Rusya soruşturmasını sürdürürken karşısına çıktı. Ardından söz konusu görüşmeleri incelemeye başlayan FBI'ın, bu görüşmelerle soruşturma arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığını anlamaya çalıştığı kaydedildi.

FBI'ın eski patronu James Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son veren Trump, Rusya soruşturması nedeniyle zor günler geçiriyor. Trump'ın damadının görüşmelerinin FBI incelemesine alındığının ortaya çıkmasının Beyaz Saray ile FBI arasındaki gerilimi iyice artıracağı yorumları yapılıyor.

ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla FBI ve ABD Kongresi tarafından iki ayrı soruşturma başlatılmıştı. Seçim kampanyası döneminde Trump'ın yakın ekibi ile Moskova arasında bir irtibat olup olmadığına odaklanan FBI'ın Rusya soruşturması, ilk kez Trump'ın aile üyelerinden birinin adını bu kapsamda gündeme getirmiş oldu.