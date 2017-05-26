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Türkiye ve Dünya gündemi
08:48, 26 Mayıs 2017 Cuma

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Mayıs 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Mayıs 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet törenine katılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet törenine katılacak.

(İstanbul/14.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Özbekistan'da İpek ve Baharat Festivali'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Buhara) 

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde hakim ve savcı adayları kura törenine katılacak.

(Ankara/10.00) 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İncesu ve Melikgazi Belediyelerinin toplu açılış ve kentsel dönüşüm temel atma törenleri ile Kayseri İÇEM Vakfı'nın 15 Temmuz şehitleri anısına 248 bin fidan dikim töreninde bulunacak, Haliç Kongre Merkezi'nde Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Kayseri/11.00-14.30/İstanbul/19.00) 

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Yüksek Okulu yemin ve mezuniyet törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) 

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Şehir Üniversitesi mezuniyet törenine iştirak edecek.

(İstanbul/17.00) 

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Rüzgarlı Camisi'nin açılışında bulunacak.

(Ankara/12.00)  

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Finansal Kurumlar Birliği 5. Olağan Genel Kurulunun açılışına ve Giresun Üniversitesi mezuniyet törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/Giresun/17.00) 

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Küresel Rekabete Bilimsel Eğitim Sempozyumu" ile "Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/09.30/14.30) 


3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Marka Türkiye” etkinliğine ve "Türkiye Markasına Değer Katanlar" ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/10.30)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 10. Sektör Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/ 10.00) 

5- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yaş çay taban fiyatını açıklayacak.

(Rize/11.00) 

6- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, okuma bayramı programına, Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katılacak, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nı ziyaret edecek.

(Malatya/09.30-13.00) 

7- TÜİK, bu yılın 1. çeyreğine ilişkin sanayi işgücü girdi endeksleri ile ticaret ve hizmet endekslerini ve mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatları konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Başbakan Robert Fico tarafından kabul edilecek, 12. Küresel Güvenlik Forumu'na katılacak.

- Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, Vişegard Dörtlüsü ülkeleri dışişleri bakanlarıyla çalışma yemeğine katılacak.

(Bratislava) 

2- İtalya'nın Taormina beldesinde 43. G7 liderler zirvesi, ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, İtalya'dan oluşan endüstrileşmiş 7 ülke ve AB liderlerinin katılımıyla başlayacak.

(Messina) 

3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam) 

KÜLTÜR SANAT


1- Hz. Muhammed'in sahabelerinden ilk müezzin Hz. Bilal'in hayat hikayesini konu alan "Bilal - Özgürlüğün Sesi" filminin özel gösterimi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/18.00) 

SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turunda Banvit-Darüşşafaka Doğuş ve TOFAŞ-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Balıkesir/18.30/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Basketbol Birinci Ligi play-off final grubunda Acıbadem Üniversitesi ile Nesine.com Eskişehir Basket karşılaşacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap üçüncü maçında ev sahibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

(Lyon/21.30)


ÖZEL HABER

1- TMSF'ye devredilen şirket sayısı bine dayandı

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Naksan, Dumankaya ve Akfen Grubu'na bağlı şirketlerin de bulunduğu 922 şirket TMSF'ye devredildi

- Söz konusu şirketlerin aktif büyüklüğü 40,8 milyar lira, öz kaynakları 18,2 milyar lira ve ciroları 21,7 milyar lira seviyesinde bulunuyor

- Fon'a devredilen şirketlerde yaklaşık 46 bin kişi istihdam ediliyor

2- OPEC, yatırımcılarda ve piyasada hayal kırıklığı yarattı

- Price Futures Group Kıdemli Piyasa Analisti Phil Flynn:
- "Suudi ve Rus bakanların verdikleri sözler nedeniyle yatırımcılar beklentilerini yüksek tuttu. Petrol kesinti miktarında artış veya kesinti süresinde 9 ayın üzerinde uzatma olmayınca, yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı ve petrol piyasasında satış pozisyonu aldı"
- "OPEC'in çok şey vadedip az şey yapmasındansa, az şey vadedip bunun üzerine faaliyet göstermesi gerekir"
- Stratejik Enerji ve Ekonomik Araştırma Merkezi Başkanı Michael Lynch:
- "OPEC'in tekrar petrol fiyatlarının düşmesine izin vermesi ABD'den gelecek ek petrol arzını yıldırma konusundaki şansı yarı yarıya azalttı"
- "Çin ekonomisindeki yavaşlama küresel petrol talebini olumsuz etkileyecektir, ancak Venezuela'daki üretim kesintilerinin fiyatlara etkisi olumlu olacaktır"

3- "Rekabet öncesi iş birliğini getirenden Allah razı olsun"

- Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk:

- "Türkiye'de rekabet öncesi iş birliğine yönelik bir yasa yayınlandı. 'Bunu yayınlayanlardan, yapanlardan Allah razı olsun. Çünkü bizim içimizi en fazla burkan konulardan bir tanesi Türk sanayisinin birbirleriyle iş birliği içerisinde olmamasıydı"

- "Bir buluşun, fikrin zihne düşmesi için eğitime ihtiyaç yok ama buluşun hayata geçmesi için iyi eğitimli bir iş gücüne ihtiyacınız var"

 

 



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