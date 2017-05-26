09:19, 26 Mayıs 2017 Cuma

Akdeniz gece yarısı depremle sarsıldı





Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gece yarısı 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 04.03'te Kaş ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 3,18 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 230 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

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