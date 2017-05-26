Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:19, 26 Mayıs 2017 Cuma
Latin Amerika
09:22, 26 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
Brezilya'da 91 mahkum firar etti
Brezilya'da 91 mahkum firar etti

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki cezaevinde tutulan mahkumlardan 91'i kazdıkları tünelden kaçtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Parnamirim Eyalet Cezaevi'ndeki mahkumlardan 91'inin tünel kazarak firar ettiğini ve bu kişilerden 8'inin yakalandığını bildirdi.

Askeri polis yetkilileri ise cezaevi yönetiminin sabaha karşı mahkumların firar ettiğinin anlaşılması üzerine çevrede güvenliğinin sağlanması için polisten destek istediğini aktardı.

TANINMAMAK İÇİN GİYSİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Yetkililer, polislerin cezaevi çevresinde güvenliği sağlamasıyla bölgede dolaşan 8 mahkumun yakalandığı bilgisini paylaştı.

Mahkumların kimlik tespitini zorlaştırmak için giysilerini değiştirdiğinin belirlendiğini duyuran yetkililer, en az iki otomobil ve bir motosikletle mahkumların kaçmasına yardım edildiğini kaydetti.



İlgili Konular Brezilya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
Paris'te havalimanı boşaltılıyor
Paris'te havalimanı boşaltılıyor

Paris'te bulunan Orly Havalimanı asker ve polis tarafından boşaltılıyor.
ABD'de okullarda İslamofobi ile mücadele planına dava
ABD'de okullarda İslamofobi ile mücadele planına dava

ABD'de bir grup veli, San Diego'daki eğitim kuruluna, okullarda İslamofobi ile mücadele için almayı kararlaştırdığı tedbirler nedeniyle dava açtı
Doğu Guta'da çöplerden gübre üretiliyor
Doğu Guta'da çöplerden gübre üretiliyor

Doğu Guta’da, yerel meclis çalışanları sokaklardan toparladıkları çöplerden organik gübre üretiyor.
Sırp makamları mescit inşaatını yıktı
Sırp makamları mescit inşaatını yıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de inşasına devam edilen ancak izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen mescit inşaatı, belediye ekipleri tarafından sabaha karşı yıkıldı
Trump'tan NATO Zirvesi'ne damga vuran skandal hareket VİDEO
Trump'tan NATO Zirvesi'ne damga vuran skandal hareket | VİDEO

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın yaptığı skandal hareket damga vurdu. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede, aile fotoğrafı çektirilirken ABD Başkanı Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i omuzundan tutarak yana doğru itti
Brezilya'da 91 mahkum firar etti
Brezilya'da 91 mahkum firar etti

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki cezaevinde tutulan mahkumlardan 91'i kazdıkları tünelden kaçtı
Trump'ın damadı da FBI'ın Rusya soruşturmasına takıldı
Trump'ın damadı da FBI'ın Rusya soruşturmasına takıldı

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler nedeniyle FBI'ın soruşturmasına takıldığı belirtildi
ABD'de Müslümanlar cami için mahkemeye başvurdu
ABD'de Müslümanlar cami için mahkemeye başvurdu

New Jersey eyaletinin Bayonne kentinde cami açma başvurusu reddedilen Müslümanlar, dini ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle mahkemeye müracaat etti
Kanada'da aşırı sağcı adaydan tepki çeken 'ırkçı' seçim afişi
Kanada'da aşırı sağcı adaydan tepki çeken 'ırkçı' seçim afişi

Kanada'nın Quebec eyaletinde seçimlere hazırlanan aşırı sağcı aday Alexandre Cormier-Denis'in ırkçılık ve ayrımcılık içeren afişi, halktan ve Müslümanlardan tepki gördü
ABD'nin en büyük otomotiv şirketi GM'ye emisyon davası
ABD'nin en büyük otomotiv şirketi GM'ye emisyon davası

ABD'li otomotiv şirketi General Motors'a emisyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı
NATO yeni kararg hına kavuştu
NATO yeni karargâhına kavuştu

NATO'nun yeni karargâhı Belçika Hükümeti tarafından NATO'ya teslim edildi
Yunanistan eski Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
Yunanistan eski Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı

Yunanistan'da eski başbakanlardan Papadimos'a bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos, seyir halindeyken içinde bulunduğu otomobilde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandı.
Sırbistan'da cami yıkımını halk engelledi
Sırbistan'da cami yıkımını halk engelledi

Sırbistan'da bu sabah belediye tarafından yapılacak cami yıkımı halkın yoğun ve barışçıl müdahalesi ile gerçekleşmedi
Merkel'den İncirlik açıklaması
Merkel'den İncirlik açıklaması

Başbakan Merkel, Alman parlamenterlerin Türkiye'de konuşlu Alman askerlerini ziyaretine izin verilmezse İncirlik'ten çekileceklerini söyledi
Rusya Kırgızistan'da askeri eğitim sınıfı açtı
Rusya Kırgızistan'da askeri eğitim sınıfı açtı

Kırgızistan’ın Oş kentindeki “Svetoç” okulunda Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) katılımıyla gençler için askeri hazırlık sınıfı açıldı.
Sisi'den haber sitelerine erişim engeli
Sisi'den haber sitelerine erişim engeli

Mısır'ın Katar merkezli haber sitesi El-Cezire'nin de aralarında bulunduğu 21 siteyi erişime kapattığı bildirildi

Haberler

Brezilya’da kırsal yerleşimciler polisle çatıştı: 10 ölü
Brezilya da kırsal yerleşimciler polisle çatıştı 10 ölü

Brezilya lideri Temer askeri göreve çağırdı
Brezilya lideri Temer askeri göreve çağırdı

Brezilya'da 272 kilogramlık dev zümrüt bulundu
Brezilya'da 272 kilogramlık dev zümrüt bulundu

Temer istifa etmeyecek
Temer istifa etmeyecek

Brezilyalı yöneticiden Maduro iddiası
Brezilyalı yöneticiden Maduro iddiası

Brezilya'da 'Zika' için ilan edilen acil durum kaldırıldı
Brezilya'da 'Zika' için ilan edilen acil durum kaldırıldı

Brezilya'da genel grevde çatışmalar
Brezilya'da genel grevde çatışmalar

Brezilya'da Temer hükümetine ağır darbe
Brezilya'da Temer hükümetine ağır darbe






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 