09:22, 26 Mayıs 2017 Cuma

Brezilya'da 91 mahkum firar etti





Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki cezaevinde tutulan mahkumlardan 91'i kazdıkları tünelden kaçtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Parnamirim Eyalet Cezaevi'ndeki mahkumlardan 91'inin tünel kazarak firar ettiğini ve bu kişilerden 8'inin yakalandığını bildirdi. Askeri polis yetkilileri ise cezaevi yönetiminin sabaha karşı mahkumların firar ettiğinin anlaşılması üzerine çevrede güvenliğinin sağlanması için polisten destek istediğini aktardı. TANINMAMAK İÇİN GİYSİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER Yetkililer, polislerin cezaevi çevresinde güvenliği sağlamasıyla bölgede dolaşan 8 mahkumun yakalandığı bilgisini paylaştı. Mahkumların kimlik tespitini zorlaştırmak için giysilerini değiştirdiğinin belirlendiğini duyuran yetkililer, en az iki otomobil ve bir motosikletle mahkumların kaçmasına yardım edildiğini kaydetti.

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