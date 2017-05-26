Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:19, 26 Mayıs 2017 Cuma
Güncel
09:28, 26 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
Bir haftada 45 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bir haftada 45 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum ve Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 45 PKK üyesi etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler ve Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Dicle, Erzurum Şenkaya ve Ardahan Göle bölgelerinde 18-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 45 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 3 roketatar, 5 makineli tüfek, 13 piyade tüfeği, 43 el bombası ve 27 el yapımı patlayıcı (EYP), yaklaşık 2 bin kilogram amonyum nitrat, 110 kilogram TNT ve 4 kilogram A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcıların imha edildiği operasyonlarda, PKK üyelerince kullanılan 26 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

SON BİR HAFTADA 6 ASKER VE BİR GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 6 asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu, 15 asker yaralandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

PKK'YA AĞIR DARBELER İNDİRİLDİ

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucunda PKK'ya ağır darbeler indirildiği vurgulandı. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle örgütün lojistik desteğine son dönemdeki en büyük kayıplar verdirildiği kaydedildi.



İlgili Konular Genelkurmay TSK PKK operasyonu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
FETÖ elebaşının vatandaşlıktan çıkarılması için adım atıldı
FETÖ elebaşının vatandaşlıktan çıkarılması için adım atıldı

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurdu
Azınlıkların oluşturduğu cemaat vakıflarına 'seçim' imkanı
Azınlıkların oluşturduğu cemaat vakıflarına 'seçim' imkanı

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, cemaat vakıfları seçimlerinde yaşanan sorunları çözmeye yönelik, farklı alternatifleri içeren bir çalışma yürüttüklerini belirtti.
Milli tüfek üretimi için teşvik çıktı
Milli tüfek üretimi için teşvik çıktı

Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde görev alan Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi AŞ'nin bu amaçla yapacağı yatırım, teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek
Güneşin batımından sonra eylem yasağı
Güneşin batımından sonra eylem yasağı

Ankara Valiliğince, güneşin batımından sonra ateş yakmak, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylemek ve slogan atmak suretiyle eylem yapılmasının yasaklandığı açıklandı
Ramazan ayı başlıyor İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün
Ramazan ayı başlıyor... İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün

Yarın tutulmaya başlayacak olan Ramazan orucu için bu gece tüm İslam alemi ilk sahura kalkacak
Genelkurmay çatı davasında beşinci celse
Genelkurmay çatı davasında beşinci celse

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın beşinci celsesi başladı
Balıkesir'de midibüs şarampole devrildi 17 yaralı
Balıkesir'de midibüs şarampole devrildi: 17 yaralı

Balıkesir'de, bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı
Brezilya da kırsal yerleşimciler polisle çatıştı 10 ölü
Brezilya’da kırsal yerleşimciler polisle çatıştı: 10 ölü

Brezilya’nın Para eyaletinde kırsal yerleşimciler ile polis arasında yaşanan silahlı çatışmada, 1'i kadın 10 kişi öldü
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısı yapıldı.
İstanbul'da yeni operasyon başladı
İstanbul'da yeni operasyon başladı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2011-2014 arasında dernek ve turizm şirketleriüzerinden örgütün yurt dışı kurumlarına para ve altın aktardıkları, 2003-2010 arasında ise 7 bin yabancı öğrencinin Türkiye gezilerini finanse ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Bir haftada 45 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bir haftada 45 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum ve Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 45 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
Akdeniz gece yarısı depremle sarsıldı
Akdeniz gece yarısı depremle sarsıldı

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gece yarısı 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu
Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında
Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında

Akdeniz Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TİKA dan Senegal jandarmasına olay yeri inceleme eğitimi
TİKA’dan Senegal jandarmasına olay yeri inceleme eğitimi

TİKA, "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğinde Senegal Milli Jandarma Yüksek Komutanlığı'ndan personele olay yeri inceleme eğitimi verdi
Vakıflar'dan Gökmedrese'de asitle temizleme iddialarına cevap
Vakıflar'dan Gökmedrese'de asitle temizleme iddialarına cevap

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, Sivas Gökmedrese'deki devam eden restorasyon çalışmasında ve 2006 yılında gerçekleştirilen ilk restorasyon çalışmasında da asitle temizleme yapılmadığını bildirdi.
Öksüz' eserlere devlet sahip çıkacak
'Öksüz' eserlere devlet sahip çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sahiplerine ulaşılamayan ve uluslararası uygulamalarda "öksüz eser" olarak tanımlanan eserlerin kamu yararına kullanılmasının önü açılacak

Haberler

Kuzey Irak'ta eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü
Kuzey Irak'ta eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü

Son on günde 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son on günde 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mardin'deki operasyonda 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Mardin'deki operasyonda 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Şırnak'ta PKK mağarasından Rus füzesi çıktı | FOTO
Şırnak'ta PKK mağarasından Rus füzesi çıktı FOTO

PKK'ya son yılların en büyük darbesi
PKK'ya son yılların en büyük darbesi

PKK günden güne eriyor
PKK günden güne eriyor

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 16 akademisyen gözaltında
Diyarbakır'da PKK operasyonu 16 akademisyen gözaltında

Sınır ötesi terör saldırılarına misliyle karşılık
Sınır ötesi terör saldırılarına misliyle karşılık






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 