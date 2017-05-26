09:28, 26 Mayıs 2017 Cuma

Bir haftada 45 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler ve Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Dicle, Erzurum Şenkaya ve Ardahan Göle bölgelerinde 18-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 45 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 3 roketatar, 5 makineli tüfek, 13 piyade tüfeği, 43 el bombası ve 27 el yapımı patlayıcı (EYP), yaklaşık 2 bin kilogram amonyum nitrat, 110 kilogram TNT ve 4 kilogram A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcıların imha edildiği operasyonlarda, PKK üyelerince kullanılan 26 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

SON BİR HAFTADA 6 ASKER VE BİR GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 6 asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu, 15 asker yaralandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

PKK'YA AĞIR DARBELER İNDİRİLDİ

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucunda PKK'ya ağır darbeler indirildiği vurgulandı. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle örgütün lojistik desteğine son dönemdeki en büyük kayıplar verdirildiği kaydedildi.