09:38, 26 Mayıs 2017 Cuma

Trump'tan NATO Zirvesi'ne damga vuran skandal hareket | VİDEO





Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın yaptığı skandal hareket damga vurdu. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede, aile fotoğrafı çektirilirken ABD Başkanı Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i omuzundan tutarak yana doğru itti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, yeni karargah binasını gezerken yaptığı hareketle Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne damgasını vurdu. Dünya medyasına yansıyan videoda, Başkan Trump, ön sıraya geçerken Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç'i yana doğru iterken görülüyor. İşte yaşanan o anlar:





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