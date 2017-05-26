10:03, 26 Mayıs 2017 Cuma

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı





Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısı yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerine doğru yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 1-2 derece yükselmesi beklenen bölgede, rüzgar ise hafif ve zaman zaman orta kuvvetli esecek. Sağanak yağışlarla birlikte bölgede yer yer dolunun da etkili olması bekleniyor. Sağanak ve dolunun oluşturabileceği muhtemel risklere karşı da önlem alınması istendi.

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