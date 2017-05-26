Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerine doğru yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 1-2 derece yükselmesi beklenen bölgede, rüzgar ise hafif ve zaman zaman orta kuvvetli esecek. Sağanak yağışlarla birlikte bölgede yer yer dolunun da etkili olması bekleniyor.
Sağanak ve dolunun oluşturabileceği muhtemel risklere karşı da önlem alınması istendi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurdu
Vakıflar Genel Müdürü Ertem, cemaat vakıfları seçimlerinde yaşanan sorunları çözmeye yönelik, farklı alternatifleri içeren bir çalışma yürüttüklerini belirtti.
Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde görev alan Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi AŞ'nin bu amaçla yapacağı yatırım, teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek
Ankara Valiliğince, güneşin batımından sonra ateş yakmak, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylemek ve slogan atmak suretiyle eylem yapılmasının yasaklandığı açıklandı
Yarın tutulmaya başlayacak olan Ramazan orucu için bu gece tüm İslam alemi ilk sahura kalkacak
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın beşinci celsesi başladı
Balıkesir'de, bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı
Brezilya’nın Para eyaletinde kırsal yerleşimciler ile polis arasında yaşanan silahlı çatışmada, 1'i kadın 10 kişi öldü
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısı yapıldı.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2011-2014 arasında dernek ve turizm şirketleriüzerinden örgütün yurt dışı kurumlarına para ve altın aktardıkları, 2003-2010 arasında ise 7 bin yabancı öğrencinin Türkiye gezilerini finanse ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum ve Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 45 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gece yarısı 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu
Akdeniz Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TİKA, "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğinde Senegal Milli Jandarma Yüksek Komutanlığı'ndan personele olay yeri inceleme eğitimi verdi
Vakıflar Genel Müdürü Ertem, Sivas Gökmedrese'deki devam eden restorasyon çalışmasında ve 2006 yılında gerçekleştirilen ilk restorasyon çalışmasında da asitle temizleme yapılmadığını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sahiplerine ulaşılamayan ve uluslararası uygulamalarda "öksüz eser" olarak tanımlanan eserlerin kamu yararına kullanılmasının önü açılacak