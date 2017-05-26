10:32, 26 Mayıs 2017 Cuma

Balıkesir'de midibüs şarampole devrildi: 17 yaralı





Balıkesir'de, bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Balıkesir'de, bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Edremit yönüne giden 34 VT 9851 plakalı midibüs, Balıkesir-Edremit karayolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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