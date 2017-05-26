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Sırp makamları mescit inşaatını yıktı
Sırp makamları mescit inşaatını yıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de inşasına devam edilen ancak izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen mescit inşaatı, belediye ekipleri tarafından sabaha karşı yıkıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de inşasına devam edilen ancak izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen mescit inşaatı, belediye çalışanlarınca sabaha karşı yıkıldı.

Saat dört sularında çevik kuvvet eşliğinde Sırbistan İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından inşa ettirilen mescidin bulunduğu sokağa gelen belediye çalışanları, yapımına üç yıldır devam eden mescidi yıktı.

Yıkım sırasında olay yerine toplanan Müslüman vatandaşlar, çevik kuvvet tarafından uzaklaştırıldı.

Yıkım yaklaşık iki saat sürdü.

Sırbistan İslam Birliği Meclisi Başkanı Muhammed Jusufspahic, medyaya yaptığı açıklamada, yıkım öncesinde olay yerine 10 otobüs dolusu polisin geldiğini söyledi.

"Bizi yaktıklarında da güçlüydük." diyen Jusufspahic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise bunun Sırbistan'daki Müslümanlara karşı bir saldırı olduğunu ifade etti.

Ramazan ayına bir gün kala mescidin yıkılması ise Sırbistan'da ve bölgede yaşayan Müslümanların tepkisine neden oldu.

DÜN YIKILACAKTI

Zemun Polje şehrindeki mescidin inşaatı, dün sabah yıkılmak istenmiş ancak olay yerine 200 kadar vatandaşın toplanması üzerine yıkım engellenmişti.

Belgrad Müftüsü Mustafa Jusufspahic, AA'ya dün yaptığı açıklamada, gelecek hafta ilgili makamlarla bu konunun görüşüleceğini söylemişti.

Mescidin inşasına başladıklarından beri sürekli zorluklarla karşılaştıklarını aktaran Jusufspahic, inşaat için izinleri olmadığını ancak binanın kaydı için başvuruda bulunduklarını ifade etmişti.

Jusufspahic, aynı bölgedeki 500 kadar evin ve burada inşa edilen kilisenin de inşaat izni olmadığını ileri sürmüştü.



İlgili Konular Sırbistan Sırbistan cami kundaklama
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