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Genelkurmay çatı davasında beşinci celse
Genelkurmay çatı davasında beşinci celse

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın beşinci celsesi başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın duruşması, eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu'nun savunmasının alınmasıyla başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın 5. celsesine, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Davanın beşinci günü, sanıklardan eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu'nun savunmasının alınmasıyla başladı.

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde, Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri, TOMA ve zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi alındı. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletildi.

Duruşmada dün, sanıklardan eski kurmay albay Fırat Alakuş, eski Yarbay Halil Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimini yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş savunma yapmıştı.

İlk celsede ise eski YAŞ üyesi Akın Öztürk ile eski kurmay albay Ahmet Özçetin ifade vermişti.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Genelkurmay çatı davası
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Genelkurmay çatı davasında beşinci celse
Genelkurmay çatı davasında beşinci celse

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın beşinci celsesi başladı
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