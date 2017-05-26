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Ramazan ayı başlıyor... İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün
Ramazan ayı başlıyor... İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün

Yarın tutulmaya başlayacak olan Ramazan orucu için bu gece tüm İslam alemi ilk sahura kalkacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.

Yarın tutulacak oruç için bu gece tüm İslam alemi ilk sahura kalkacak.

Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak.

Astronomik hesaplarla belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre, ülkede iftar sofrasına en geç Edirne'de yaşayanlar oturacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, ramazanın ilk günü Hakkari'de imsak saat 02.58'te, iftar ise 19.25'te gerçekleşecek. Edirne'de ise saat 03.41'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.45'te açılacak.

Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 80 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak.

Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek. 

EN UZUN ORUÇ İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE

İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan ayı boyunca en uzun orucu tutacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiyesine göre, yaz gün dönümünün yaşanacağı, aynı zamanda en uzun gün olan 21 Haziran'da, İsveç'in Kiruna, Norveç'in Tromso ve İzlanda'nın Reykjavik şehrinde, 22 saat oruç tutulacak. Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki'de oruç süresi 20 saati bulacak.

RAMAZANIN İLK GÜNÜ YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, ramazanın ilk günü yurdun büyük bölümünde yağış öngörülüyor.

Trakya, Ege, Akdeniz'in batı bölümü, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık; Ankara ve İstanbul'da 20, Edirne ve Antalya'da 24, İzmir'de 25 derece ölçülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yer yer sağanak beklenirken, bazı illerde termometreler 30 derece ve üzerini gösterecek.

Ramazanın ilk günü hava sıcaklığının Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır'da 30, Batman'da 32 derece olması öngörülüyor.

 



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