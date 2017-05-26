11:32, 26 Mayıs 2017 Cuma

Doğu Guta'da çöplerden gübre üretiliyor





Doğu Guta’da, yerel meclis çalışanları sokaklardan toparladıkları çöplerden organik gübre üretiyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye’de Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi yabancı terörist gruplarının kuşatması altındaki Doğu Guta’da, yerel meclis çalışanları sokaklardan toparladıkları çöplerden organik gübre üretiyor. Bereketli ve verimli toprakları ile bilinen Doğu Guta'ya abluka süresince tarım ilaçlarının hiçbir şekilde girişine izin verilmemesi nedeniyle bölgedeki çiftçiler ilkel yollarla elde edilen organik gübrelere yöneldi.

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